Todos quieren influir en Kevyn Contreras: ya recibió consejos de ambos equipos para La Traición

Kevyn Contreras “Bicolor”, se encuentra ante una de las decisiones más importantes de esta semana en La Granja VIP. El beneficio de “La Traición” le da la posibilidad de modificar la tabla y, con ello, afectar directamente el juego de sus compañeros. Ante el peso de esta decisión, Kevyn ya comenzó a escuchar recomendaciones de distintos integrantes de la casa. Lo curioso es que los dos equipos han buscado acercarse a él para intentar influir en su elección, por lo que el Granjero se encuentra en una posición bastante particular.

Los dos bandos buscan influir en la jugada de Bicolor

Por un lado, algunos de sus compañeros le han planteado a quién consideran conveniente salvar, mientras que desde el otro grupo también han intentado convencerlo de realizar un movimiento diferente. Así, Kevyn tiene sobre la mesa las peticiones de ambos bandos antes de revelar cuál será finalmente su estrategia.

La situación cobra todavía más importancia porque Bicolor ya ha demostrado que puede tomar decisiones que no necesariamente coinciden con los intereses de todos sus compañeros. De hecho, el propio contenido de La Granja VIP ha mostrado que su papel dentro de las alianzas ha comenzado a cambiar y que algunos integrantes ya lo consideran una pieza incómoda dentro de la competencia.

Ahora, la pregunta es qué hará Kevyn con toda la información que ha recibido. Salvar a una persona significa dejar a otra expuesta, por lo que cualquier movimiento puede modificar nuevamente el equilibrio entre los grupos. Además, el Granjero ya conoce lo que significa estar en riesgo: fue nominado durante las primeras semanas y logró mantenerse en la competencia.

Por eso, esta vez el escenario es distinto. Ya no es Kevyn quien espera conocer su destino: ahora es él quien puede influir directamente en el de sus compañeros. La gran incógnita será si escucha los consejos de alguno de los dos equipos o si decide jugar completamente por su cuenta.