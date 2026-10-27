Lejos de ser una prenda relegada al olvido o al entorno deportivo, los leggings han regresado de forma imponente a las tendencias de Otoño-Invierno 2026.

El secreto absoluto de las pasarelas para elevar el estatus de las mallas este año consiste en combinarlas estratégicamente con botas altas y prendas exteriores estructuradas.

Esto ayuda a lograr siluetas estilizadas que transmiten un aire de lujo silencioso. A continuación, te decimos las 4 fórmulas de estilo definitivas para dominar esta duola de la temporada que ha sido retomada por grandes casas de moda de lujo.

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Las 4 fórmulas de tendencia para llevar leggings y botas

Estilo ecuestre pulido

Una de las mayores inspiraciones de firmas de lujo para esta temporada. La clave está en utilizar leggingd negros de tejido grueso y alta compresión, introducidos impecablemente dentro de botas ecuestres de caña alta con punta almendrada.

Cómo llevar leggings con botas según las tendencias de otoño 2026

El look se completa en la parte superior con un blazer entallado a la cintura o un suéter de cuello alto texturizado, creando un balance de proporciones ideal para la oficina o el diario.

Contraste de texturas urbanas

Las atrevidas fall over boots son el calzado estrella del asfalto este año. Al ser botas con un volumen visual importante, se recomienda combinarlas con leggings de efecto piel o vinil del mismo tono oscuro.

Cómo llevar leggings con botas según las tendencias de otoño 2026

El look monocromático absoluto

Para ocasiones de noche o eventos más formales, la tendencia dicta llevar mallas con corte split. Al caer la abertura sutilmente sobre unas botas de tacón con punta triangular, se genera una línea visual continua que alarga drásticamente la figura.

Llevar todo el conjunto en un monocromo riguroso añade sofisticación inmediata sin esfuerzo.

Cómo llevar leggings con botas según las tendencias de otoño 2026

Volumen retro chic

Una propuesta moderna e inesperada que rescata la estética de los años 80 y 90. Consiste en utilizar leggings con un sutil volumen superior o mallas gruesas combinadas con bota altas en tono café o camel.

Para sellar el atuendo con elegancia atemporal, las expertas añaden una camisa de botones blanca impecable y una gabardina beige clásica.

