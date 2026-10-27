¡Triunfo definitivo! Así sorprendió a todos el Atleta que GANÓ la Medalla Varonil en Exatlón México, hoy martes 27 de octubre

Este martes 27 de octubre de 2026, los Atletas de Exatlón México deberán enfrentar grandes retos para seguir demostrando que son los mejores y que merecen seguir en la competencia. Recordemos que esta semana los hombres están en riesgo, por lo que ganar la Medalla Varonil podría significar una ventaja en el futuro. Hasta el momento no se sabe quién fue el ganador de la codiciada presea, pero a las 6:30 pm, durante el programa de Exatlón México, podremos conocer al ganador.

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¿Quién es el ganador de la Medalla Varonil de hoy en Exatlón México?

El ganador de la Medalla Varonil se dará a conocer el día de hoy en el programa de Exatlón México, el cual puedes disfrutar completamente gratis a través de la señal de Azteca UNO. Recordemos que los hombres están en riesgo y esta es una gran oportunidad para tomar una ventaja en caso de caer en el Duelo de Eliminación.

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¿Qué se juega hoy martes en Exatlón México?

Debes prepararte porque este martes, además de conocer al ganador de la Medalla Varonil, descubriremos cuál de los Equipos se quedará con el premio de la Batalla Colosal. Recordemos que esta recompensa tiene un enorme valor para los Atletas pues les permite tener un respiro de la competencia, lo cual es muy útil para refrescar la mente y el cuerpo.

¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Si quieres liberar toda la pasión deportiva que tienes acumulada, Exatlón México tiene lo que buscas y más de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm por Azteca UNO. No te olvides de apoyar a tu Atleta favorito.

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