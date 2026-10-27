Expertos en yoga coinciden: “5 minutos de 5 abdominales quietos activan los músculos profundos del abdomen y mejoran la postura sin nada de impacto para las articulaciones”

El tema físico es uno de los aspectos que se convierten en sumamente relevantes, sobre todo cuando la vejez se avecina. Por eso, esta experta en yoga recomienda practicar abdominales que son de suma ayuda y que además no dañan tus articulaciones. Por eso, presta atención y practícalas… pues además te quitan muy poco tiempo.

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¿Cuáles son los mejores ejercicios abdominales para fortalecer el cuerpo?

Xuan Loan es una experta en yoga que recomendó en días recientes fortalecer el área abdominal de una forma en la que inviertes tiempo mínimo, pero ejecutando eficazmente. De hecho, la propuesta se enfoca en el trabajo estático, donde se realizan posturas sin movimiento. Observa estos 5 ejercicios y aplícalos todos los días para fortalecer tu cuerpo.

Delfín con pierna elevada

Aunque las propuestas no son abdominales como tal, se busca el fortalecimiento y tonificación del área abdominal. En este primer ejercicio apoyas los antebrazos en el suelo para elevar la cadera hacia el techo. Esto mientras soportas una pierna estirada en dirección hacia el techo durante 30 segundos con cada lado. El peso se recarga en los antebrazos, no en las piernas, empujando los codos y no permitiendo el colapso de los hombros, recomienda la experta.

Plancha del oso

Aquí debes colocarte en la posición de cuatro apoyos, despegando las rodillas del suelo unos pocos centímetros… y mantenerte así durante un minuto (tal como todos los ejercicios). El ombligo debe mantenerse dentro, alejando los hombros de las orejas y separando omóplatos.

La Barca

Siéntate sobre tus glúteos e isquiones y eleva las piernas para formar una V con el torso, desafiando la musculatura de tus áreas abdominales durante 60 segundos. Adapta la exigencia, estirando y flexionando las piernas, abriendo el pecho, relajando los hombros y no dejando que la espalda tome postura de curva.

Plancha baja

Este probablemente es de los ejercicios más clásicos, conocido por todos. Se trata de colocar los antebrazos y las puntas de los pies en el suelo. En más recomendaciones de la experta, destaca la alineación de la cadera con los hombros en una línea recta.

Plancha lateral

Y una última actividad para fortalecer las áreas abdominales, se encuentra este ejercicio donde apoyas el antebrazo de un lado y el mismo borde del pie. Esto genera un fortalecimiento de los oblicuos, turnando por lado para hacer la actividad completa.