Uñas minimalistas con fantasmas: 5 diseños de uñas sencillas para llevar en este Halloween 2026

Esta temporada de Halloween es una de las mejores para sacar tu propio estilo y si quieres elevar tu look, puedes llevar un diseño de uñas totalmente minimalista con fantasmas, el secreto está en no abusar de los colores y elegir bocetos sencillos, pero que vayan con la temática. Toma inspiración de los siguientes diseños, lo mejor es que al ser muy simples, los puedes hacer tú misma en casa.

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Diseños de uñas de fantasmas fáciles de hacer para Halloween

1. Uñas de fantasmas con arañitas

Este diseño de uñas es uno de los más sencillos, solo necesitas tres colores de barniz, blanco, negro y nude. Para empezar moldea tus uñas del estilo que desees, te recomendamos que sean redondas, aplica la base nude y después trabaja con el barniz negro para hacer unas puntas con técnica francés, pero que parezca que se esta derramando el color. Dibuja pequeños fantasmas en solo algunas uñas y dale detalles con pequeñas estrellas o arañas.

2. Uñas stiletto con fantasmas

Si te gusta lucir elegante en cualquier ocasión, este tipo de manicura es perfecta para ti. Se trata de un diseño con base nude, elige el color que sea más parecido a tu uña natural, para los fantasmas utiliza un tono blanco, hazlos lo más pequeños posibles para que se vean estéticos. Para elevar el diseño, en una sola uña, lleva una pequeña telaraña blanca.

3. Uñas punta francesa con fantasmas

Para este Halloween 2026 puedes optar por este diseño de uñas que se basa en la técnica de punta francesa, pero de ellas salen unos pequeños fantasmas que le dan el toque perfecto. Para darles otro nivel, te sugerimos llevar algunos destellos en tono dorado, pueden ser a mano alzada o en efecto 3D.

4. Diseño de uñas spooky glam

Este diseño de uñas es muy sencillo y resaltará a cualquier lugar que vayas. Elige un tono con efecto cat eye para la base, te sugerimos que sea lo más parecido al blanco para que se pueda dibujar el fantasma. Lleva una telaraña en relieve dorado, algunas gotas derramadas y en otra uña un fantasma también con relieve dorado.

5. Diseño de uñas con fantasmas aperlados

Para otro diseño de uñas elegante y minimalista tenemos esta última opción, opta por la base nude en todas tus uñas y con técnica de punta francesa. Pero solo en dos uñas lleva a los fantasmas en un tono blanco perlado, te sugerimos que los pidas con relieves transparente para un mejor efecto.