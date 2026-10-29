¿Quién nominó a quién en La Asamblea de hoy miércoles 28 de octubre en La Granja VIP?

Llegó un nuevo miércoles de Asamblea y los equipos y las estrategias están claros. Esta semana los disfuncionales son mayoría, pero la resistencia está convencida de que tienen todo para vencer a sus rivales.

Además de tratar de poner en riesgo a alguien a quien ya no quieren ver más en La Granja VIP, otra razón por la cual esta gala es importante es que los Granjeros se están jugando el título de "El más Gallito", es decir, el público vota por quién es el más frontal al nominar y recibe un beneficio especial el próximo domingo.

Cabe decir que en esta ocasión no pudieron votar por:



Rafael Mercadante (en riesgo por el Legado)

(en riesgo por el Legado) Natalia Alcocer (en riesgo por la dinámica de la herradura dorada)

(en riesgo por la dinámica de la herradura dorada) Niurka Marcos (por perder el reto de nominación)

(por perder el reto de nominación) Kevyn Bicolor (enviado a la Tabla por haber saboteado el juego del huevo dorado)

(enviado a la Tabla por haber saboteado el juego del huevo dorado) Bebeshita (por ser la Capataz)

OFICIAL: Ya puedes VOTAR por El Más Gallito de la semana 8 en La Granja VIP; tú decides qué Granjero tendrá privilegios|Crédito: La Granjas VIP

Así votaron cada uno de los Granjeros este miércoles 28 de octubre

Una vez más las peleas y reclamos no se hicieron esperar. Así es como votó cada uno de los Granjeros en la Asamblea del 28 de octubre.



Rafael Mercadante nominó a Julio Camejo. Le dijo que aunque están buscando una estrategia en conjunto tiene que respetar las decisiones de los demás y además lo acusó de haber apoyado el sabotaje de Kevyn Bicolor.

Le dijo que aunque están buscando una estrategia en conjunto tiene que respetar las decisiones de los demás y además lo acusó de haber apoyado el sabotaje de Kevyn Bicolor. Manelyk González nominó a Pablo Montero. Le dijo que en La Granja todos son iguales y la única autoridad es el Tío Pepe a quien le faltó al respeto.

Le dijo que en La Granja todos son iguales y la única autoridad es el Tío Pepe a quien le faltó al respeto. Pablo Montero nominó a Julio Camejo. Le dijo que le enojó mucho que no reprendiera a Kevyn por sabotear el juego del huevo dorado.

Le dijo que le enojó mucho que no reprendiera a Kevyn por sabotear el juego del huevo dorado. Niurka nominó a Julio Camejo. Le dijo que lo quiere, pero que la saca de quicio cuando le cambia la estrategia 500 veces y le pidió que se relaje.

Le dijo que lo quiere, pero que la saca de quicio cuando le cambia la estrategia 500 veces y le pidió que se relaje. Ivonne Montero nominó a Pablo Montero. Le dijo que simplemente era por estrategia ya que han tenido buen juego juntos y ha trabajado.

Le dijo que simplemente era por estrategia ya que han tenido buen juego juntos y ha trabajado. Bebeshita nominó a Pablo Montero . Le dijo que hay tres cosas que no le gustan de él: la falta de respeto al Tío Pepe; cómo ha reaccionado y tratado a Kunno; y además lo llamó tibio.

. Le dijo que hay tres cosas que no le gustan de él: la falta de respeto al Tío Pepe; cómo ha reaccionado y tratado a Kunno; y además lo llamó tibio. Mario Mono Osuna nominó a Pablo Montero. También lo acusó de haberle faltado el respeto al Tío Pepe y le aseguró que había coqueteado con la Bebeshita a pesar de tener una relación con Natalia Alcocer.

También lo acusó de haberle faltado el respeto al Tío Pepe y le aseguró que había coqueteado con la Bebeshita a pesar de tener una relación con Natalia Alcocer. Kevyn Contreras Bicolor nominó a Mono Osuna. Le dijo que a él lo juzgan mucho por romper las reglas, pero el ex futbolista habló de situaciones de afuera haciendo referencia a su familia.

Fernando Lozada nominó a Julio Camejo . Le dijo que le parece aburrida la estrategia que están siguiendo como equipo y que el propósito de la dinámica es que haya polémica.

. Le dijo que le parece aburrida la estrategia que están siguiendo como equipo y que el propósito de la dinámica es que haya polémica. Kunno nominó a Pablo Montero . Le dijo que tenía un juego muy aburrido y decepcionante y que es una persona predecible que en cada confrontación es el primero en usar groserías.

. Le dijo que tenía un juego muy aburrido y decepcionante y que es una persona predecible que en cada confrontación es el primero en usar groserías. Natalia Alcocer nominó a Julio Camejo. Le dijo que la confunde y que no le importa que piensen que son aburridos por seguir una estrategia.

Le dijo que la confunde y que no le importa que piensen que son aburridos por seguir una estrategia. Julio Camejo nominó a Pablo Montero. Le dijo que era una estrategia y así estaba planeado.

¿Quiénes se unieron a la Tabla de Nominados tras el miércoles de Asamblae?

Tras las votaciones, los Granjeros que se unieron a la Tabla y están en riesgo de salir el próximo domimgo de Eliminación son:

