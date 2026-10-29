OFICIAL: Ya puedes VOTAR por El Más Gallito de la semana 8 en La Granja VIP; tú decides qué Granjero tendrá privilegios

¡Es tu momento de escoger a tu Granjero favorito! La votaciones para "El Más Gallito" en La Granja VIP se abrieron formalmente, una oportunidad para que selecciones al Granjero o Granjera que dio los mejores comentarios durante La Asamblea. No dejes pasar mucho tiempo para que dejes tu voto a uno o varios Granjeros en la semana 8.

Te podría interesar: Link para entrar a las votaciones en La Granja VIP

¿Quiénes han sido El Más Gallito en La Granja VIP Segunda Temporada?

Semana a semana se dan a conocer a los Granjeros que han obtenido el título a "El Más Gallito" un reconocimiento que el público se encarga de escoger al Granjero o Granjera que tuvo los mejores comentarios durante La Asamblea.



Rafael Mercadante, ha sido sorprendido al obtener el título en dos ocasiones. La primera recibió la llegada de su mamá al reality, y la segunda ocasión fue sorprendido por la visita de su novia.

Manelyk, obtuvo ventaja ante la búsqueda de herraduras con poderes especiales, recibiendo el apoyo de Adal Ramones y Kristal Silva para poder localizarlas.

Niurka, la primera vez en ganar tuvo la visita de su novio, mientras que en la segunda ocasión ella recibió la visita de sus hijos Romina y Kiko, además de tener la oportunidad de participar en el Juego del Capataz.

Ivonne Montero, en su caso igualmente tuvo el poder de hacer una videollamada con su hija Antonella, rompiendo en llanto ante el tierno encuentro.

Hoy, 28 de octubre, todo puede cambiar, ya que se dará a conocer al final quién tendrá el título de la semana 8, un poder que muchos desean obtener en La Granja VIP.

¿Qué beneficios podría tener El Más Gallito?

Como ya pudiste corroborar, la realidad es que el beneficio de "El Más Gallito" cambia cada semana, en algunos casos se hacen tiernos encuentros con seres queridos o familiares, en otros casos se implementan beneficios para las estrategias en el reality, movimientos que suelen favorecerlos en sus estrategias de la semana.

Por esa razón, no te debes perder La Gala de hoy, ya que al final del programa se da a conocer al Granjero que fue el merecedor del título en la semana 8 por sus comentarios en La Asamblea. Un beneficio que todos desean tener en La Granja VIP.