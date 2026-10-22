Cómo colocar la costilla de Adán en la entrada para dar sensación de amplitud y elegancia según los interioristas
¿Tu recibidor se ve pequeño y sin personalidad? Esta planta de interior puede convertirse en la protagonista de tu entrada con cuatro trucos de decoración
La entrada de una casa es la primera impresión que reciben las visitas y, con algunos detalles de decoración, puede convertirse en uno de los rincones más sofisticados del hogar. Una de las plantas de interior que destaca en el diseño es la costilla de Adán, también conocida como Monstera deliciosa, cuyas hojas grandes y recortadas aportan volumen, frescura y un toque natural sin necesidad de llenar el espacio de adornos. La clave para aprovechar la belleza de la planta está en elegir el lugar adecuado, cuidar las proporciones y combinarla con elementos que resalten su follaje. Con algunos trucos de interiorismo, incluso un recibidor pequeño puede adquirir una apariencia más amplia, luminosa y armoniosa.
El secreto está en cómo colocar la Costilla de Adán para transformar la entrada
No necesitas un recibidor enorme para conseguir un resultado digno de revista. La costilla de Adán puede convertirse en el punto focal de la decoración si se coloca estratégicamente y se acompaña de materiales que armonicen con el estilo de la vivienda. Además de su atractivo ornamental, su follaje aporta contraste frente a las paredes lisas, los muebles de líneas rectas y los acabados en tonos neutros. Estas son cuatro ideas para integrarla con elegancia.
- Aprovecha las esquinas vacías para dar profundidad. Las esquinas junto a la puerta principal suelen quedar desaprovechadas, especialmente en recibidores pequeños. Colocar ahí una costilla de Adán permite incorporar volumen y suavizar la apariencia rígida de las paredes sin añadir muebles que obstaculicen el paso. Sus hojas se extienden en distintas direcciones y crean un contraste visual que ayuda a aprovechar las zonas vacías. Para conseguir un resultado equilibrado, procura que la planta tenga suficiente espacio para desarrollarse y que su follaje no interfiera con la apertura de la puerta.
- Eleva la maceta para estilizar el espacio. Si tu planta todavía es joven o tiene un tamaño mediano, colocarla sobre un soporte puede ayudar a integrarla mejor en la decoración. Los pedestales de madera, las bases metálicas discretas y los taburetes bajos permiten destacar el follaje y crear diferentes alturas dentro del recibidor. Este recurso resulta especialmente útil en entradas estrechas, donde distribuir los elementos en distintos niveles puede aportar una sensación de mayor dinamismo visual sin recargar el ambiente.
- Elige una maceta que combine con el estilo de tu hogar. La maceta no es un detalle secundario: su color, material y forma pueden cambiar por completo la apariencia de la planta. Para un recibidor elegante, las opciones neutras permiten destacar el verde intenso de las hojas y mantener una composición visual equilibrada.
• Cerámica beige o blanca: aporta luminosidad y combina con interiores contemporáneos, clásicos o minimalistas.
• Cemento gris o antracita: crea un contraste sobrio que funciona bien con madera oscura, piedra y acabados modernos.
• Fibras naturales: las cestas de ratán o mimbre incorporan textura y calidez, ideales para ambientes orgánicos y acogedores.
Un consejo importante es utilizar una maceta con orificios de drenaje y, si quieres cubrirla con una cesta decorativa, mantener la planta en un recipiente interior que permita retirar el exceso de agua.
- Utiliza un tutor para conseguir un crecimiento más ordenado. La costilla de Adán es una planta trepadora que, a medida que crece, puede extender sus tallos y ocupar más espacio del previsto. Para mantener una apariencia vertical y organizada, puedes colocarle un tutor de musgo o una guía de soporte que le permita sujetarse mientras desarrolla nuevas hojas. Este recurso resulta especialmente práctico en recibidores pequeños, porque ayuda a controlar la dirección del crecimiento y evita que los tallos se extiendan demasiado hacia las zonas de paso.