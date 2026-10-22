Cómo colocar la costilla de Adán en la entrada para dar sensación de amplitud y elegancia según los interioristas

La entrada de una casa es la primera impresión que reciben las visitas y, con algunos detalles de decoración, puede convertirse en uno de los rincones más sofisticados del hogar. Una de las plantas de interior que destaca en el diseño es la costilla de Adán, también conocida como Monstera deliciosa, cuyas hojas grandes y recortadas aportan volumen, frescura y un toque natural sin necesidad de llenar el espacio de adornos. La clave para aprovechar la belleza de la planta está en elegir el lugar adecuado, cuidar las proporciones y combinarla con elementos que resalten su follaje. Con algunos trucos de interiorismo, incluso un recibidor pequeño puede adquirir una apariencia más amplia, luminosa y armoniosa.

El secreto está en cómo colocar la Costilla de Adán para transformar la entrada

No necesitas un recibidor enorme para conseguir un resultado digno de revista. La costilla de Adán puede convertirse en el punto focal de la decoración si se coloca estratégicamente y se acompaña de materiales que armonicen con el estilo de la vivienda. Además de su atractivo ornamental, su follaje aporta contraste frente a las paredes lisas, los muebles de líneas rectas y los acabados en tonos neutros. Estas son cuatro ideas para integrarla con elegancia.

