Decorar una fiesta infantil con arco de globos con temática de La casa de las muñecas de Gabby es una garantía de sonrisas, colores pastel y mucha magia.

Sin embargo, cuando planeamos la mesa principal, muchas veces nos frena el no contar con una base metálica o un soporte profesional para adornos. ¡No te preocupes!

Aprender cómo hacer un arco de globos sin estructura es mucho más fácil de lo que parece y te ahorrará bastante presupuesto.

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3 trucos para hacer un arco de globos sin estructura de la casa de muñecas de Gabby

Para recrear el universo texturizado y felino de Gabby, la clave es armar un arco estilo orgánico utilizando los colores icónicos de la serie: rosa brillante, morado pastel, azul aqua y destellos de blanco y dorado.

El truco de la Línea de Pescar y los ganchos adhesivos

Pega los ganchos adhesivos en la pared siguiendo la forma que deseas para tu arco. Amarra los globos de Gabby inflados en parejas y luego júntalos en grupos de cuatro cruzándolos entre sí.

Pasa el hilo de pescar dando dos vueltas alrededor del centro de cada cuarteto para unirlos todos en una larga cadena compacta. Finalmente, sujeta el hilo de pescar directamente a los ganchos de la pared.

Trucos para hacer un arco de globos sin estructura de La Casa de Muñecas de Gabby|Pinterest

El truco de la cinta guía para globos

Infla los globos e introduce el nudo de cada uno en los orificios de la cinta de plástico, alternando los colores. Una vez que tengas la tira llena, fíjala a los marcos de las ventanas o molduras usando la cinta doble cara.

Para darle aspecto tupido a La casa de las muñecas de Gabby, usa los puntos de pegamento para rellenar los huevos vacíos pegando globos más pequeños.

Trucos para hacer un arco de globos sin estructura de La Casa de Muñecas de Gabby|Pinterest

El truco de los globos Link-oLoon

Al inflar estos globos, te quedará el nudo abajo y una punta arriba. Simplemente amarra el nudo de un globo morado a la colita de globo rosa, y así sucesivamente hasta formar una gran cadena flexible.

Al no tener una estructura rígida, puedes moldear la cadena alrededor de una cortina de cuentas, amarrarla a los extremos de una barra de cortina o dejar que caiga suavemente por un costado de la mesa de dulces.