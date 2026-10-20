5 colores para atraer abundancia en tu cocina sin gastar más

Para la filosofía milenaria del Feng Shui, la cocina no es un simple lugar de paso donde se preparan los alimentos; es considerada el corazón financiero del hogar. Por ello debes emplear colores estratégicos que ayuden a atraer la abundancia.

La energía que se genera en este espacio impacta de forma directa en la salud, la vitalidad y la prosperidad económica de toda la familia. Muchas personas creen que para armonizar este entorno bajo las reglas energéticas se requiere una remodelación costosa o pintar todas las paredes.

La realidad es que el Feng Shui busca el equilibrio de los elementos, y puedes activar la buena fortuna utilizando lo que ya tienes o integrando pequeños acentos de color a través de textiles, vajilla, plantas o fruta fresca.

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5 colores para atraer abundancia en tu cocina sin gastar mucho

Verde menta o salvia

El verde está instintivamente conectado con la naturaleza, el crecimiento económico, la salud y la renovación constante. No es necesario pintar todos tus muebles. Basta con colocar macetas pequeñas con plantas aromáticas directamente sobre la encimera o cerca de la ventana.

Cocina verde menta para atraer la abundancia

Amarillo cálido o arena

Fomenta la estabilidad financiera, la contención familiar y además, estimula de manera saludable el proceso digestivo. Coloca un frutero en el centro de la barra con plátanos o limones amarillos.

Blanco roto o crema

Aporta una sensación de pulcritud, paz y orden. Una cocina limpia y despejada permite que la energía del dinero fluya sin obstáculos. Utiliza este tono como base predominante para mantener el espacio iluminado.

Las frutas pueden activar la atracción de abundancia, según sus colores|Pexels: Amina EL OUADI

Tonos madera y café claro

Simboliza la seguridad financiera y previene que el dinero se esfume o se gaste en imprevistos, protegiendo la economía de la casa. Reúne y saca a la vista los utensilios de madera que tengas guardados.

Pinceladas de naranja suave o terracota

El naranja promueve la alegría, la unión familiar y activa suamente la energía de la abundancia sin quemarla. Coloca textiles pequeños en estos tonos o pon un fruterio con naranjas reales.