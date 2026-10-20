Cómo hacer una calavera de papel: ideal para decorar en Halloween o Día de Muertos

Hacer una calavera de papel es una alternativa sencilla y económica para decorar el hogar durante Halloween y Día de Muertos. Con pocos materiales se puede crear una figura inspirada en las calaveras tradicionales, ideal para colocar en las paredes, las puertas, las ventanas o junto a un altar conmemorativo.

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Además de ser una propuesta accesible, esta manualidad permite reutilizar hojas que ya no se necesitan y elegir colores, dibujos y detalles según el estilo de cada ambiente. El resultado puede adaptarse tanto a una decoración de Halloween como a una propuesta inspirada en el Día de Muertos, con flores, patrones y tonos alegres.

¿Qué materiales necesitas para hacer una calavera de papel?

Para realizar esta manualidad no hace falta comprar materiales costosos. La mayoría de los elementos se pueden encontrar en casa o en una papelería.



Hojas de papel blanco o de colores

Cartulina para darle mayor firmeza a la figura

Lápiz y goma de borrar

Tijeras

Pegamento en barra o cola blanca

Marcadores, lápices de colores o pinturas para decorar

Un hilo o cinta, si quieres colgar la calavera

La cartulina es especialmente útil si la figura se colocará en una pared o se utilizará como parte de una guirnalda. En cambio, el papel fino puede servir para crear detalles decorativos o composiciones con varias capas.

¿Cómo hacer una calavera de papel paso a paso para Halloween o Día de Muertos?

El procedimiento consiste en crear una silueta, recortar sus formas y agregar detalles que le den personalidad. La figura puede adquirir un formato más grande, como de esqueleto, si se van formando eslabones o una cadena entre las tiras de papel.



Dibuja la silueta: traza el contorno de una calavera sobre una hoja. Puedes hacer una forma redondeada en la parte superior y una mandíbula más estrecha en la inferior. Marca los detalles: dibuja dos ojos grandes, una nariz triangular y pequeñas líneas en la zona de la boca. Si prefieres una versión inspirada en el Día de Muertos, añade flores y figuras geométricas. Recorta la figura: utiliza las tijeras para seguir el contorno. Si necesitas recortar los ojos o la nariz, hazlo con cuidado y pide ayuda a una persona adulta si utilizas herramientas puntiagudas. Decora la calavera: pinta los detalles con marcadores o pega pequeñas piezas de papel de distintos colores para crear un diseño original. Dale el acabado final: deja secar el pegamento y coloca un hilo en la parte superior si deseas colgarla.

Para una decoración más llamativa, puedes elaborar varias calaveras de diferentes tamaños y combinarlas con flores de papel, guirnaldas y figuras de murciélagos. También puedes utilizar tonos naranja, negro y violeta para Halloween o incorporar colores vivos y motivos florales inspirados en las celebraciones del Día de Muertos.