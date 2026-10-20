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Cómo hacer una bolsa de Bluey y sus amigos, para guardar los dulces en las fiestas infantiles

Es una manualidad muy sencilla y que no llevará mucho tiempo.

Cómo hacer una bolsa de Bluey y sus amigos, para guardar los dulces en las fiestas infantiles
|Canva/Captura YouTube

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

Si hay algo que les encanta a los niños es hacer todo tipo de manualidades, teniendo en cuenta que esto permite estimular la creatividad, su imaginación, sus habilidades y su inteligencia; y que son capaces de crear grandes cosas con objetos y materiales que tenemos en casa. Además, pueden hacerse de sus personajes favoritos y si hay algo que les encanta es Bluey, esta famosa serie que logró popularizarse y que en este caso, te compartiremos cómo hacer una bolsa inspirada en este personaje para guardar dulces o para el próximo cumpleaños.

Tal como lo mencionábamos, las manualidades son ideales para todos los niños, teniendo que estimula la creatividad en ellos, y si lo hacen desde que son pequeños, se les hará mucho más fácil realizar todo tipo de actividades. Y lo mejor que estas manualidades no requieren de mucha inversión, sino que se pueden hacer con materiales que tenemos en casa, como hojas de papel e inspirados en sus personajes favoritos.

Bluey: Descanso

Una de las series más vistas por los niños es Bluey, y es que se trata de las aventuras de una cachorra que vive con su madre, su padre y su hermana. Se caracteriza por su energía y su espíritu adorable que genera que viva todo tipo de aventuras. Es tanta la popularidad que se ha convertido en temática de decoración de cumpleaños infantiles y en este caso, no hace falta ser un especialista en manualidades, para que tu hijo haga unas bolsitas inspiradas en estos personajes de Bluey donde podrá guardar dulces, juguetes, útiles escolares o como decoración para fiestas infantiles.

Materiales que necesitas

  • Tijeras
  • Pegamento
  • Papel celeste, azul, amarillo y blanco
  • Regla
@natmanualidades ❤️ Bluey #bolsitasdecoradas #bolsitasbluey #bolsitasdepapel #bolsitasdepapelparadulces #tematicabluey #cumpleañosbluey #hechoamano #hechoconamor ♬ sonido original - Nat Manualidades 🩷

Cómo hacer la bolsa de Bluey y sus amigos

  1. Preparar la base, utilizando una bolsa de común o papel
  2. Ir doblando el papel de tal forma que le demos la forma de bolsa
  3. Cortar las piezas de la cara con cartulina de colores; dos piezas grandes para el contorno de los ojos, una para el hocico y otras para las orejas y los ojos
  4. Pegar con pegamento cada una de las piezas sobre la parte frontal de la bolsa
  5. Colocar las cejas y las manchas del personaje en la parte superior para terminar la decoración

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