Cómo hacer una bolsa de Bluey y sus amigos, para guardar los dulces en las fiestas infantiles

Si hay algo que les encanta a los niños es hacer todo tipo de manualidades, teniendo en cuenta que esto permite estimular la creatividad, su imaginación, sus habilidades y su inteligencia; y que son capaces de crear grandes cosas con objetos y materiales que tenemos en casa. Además, pueden hacerse de sus personajes favoritos y si hay algo que les encanta es Bluey, esta famosa serie que logró popularizarse y que en este caso, te compartiremos cómo hacer una bolsa inspirada en este personaje para guardar dulces o para el próximo cumpleaños.

Tal como lo mencionábamos, las manualidades son ideales para todos los niños, teniendo que estimula la creatividad en ellos, y si lo hacen desde que son pequeños, se les hará mucho más fácil realizar todo tipo de actividades. Y lo mejor que estas manualidades no requieren de mucha inversión, sino que se pueden hacer con materiales que tenemos en casa, como hojas de papel e inspirados en sus personajes favoritos.

Bluey: Descanso

Una de las series más vistas por los niños es Bluey, y es que se trata de las aventuras de una cachorra que vive con su madre, su padre y su hermana. Se caracteriza por su energía y su espíritu adorable que genera que viva todo tipo de aventuras. Es tanta la popularidad que se ha convertido en temática de decoración de cumpleaños infantiles y en este caso, no hace falta ser un especialista en manualidades, para que tu hijo haga unas bolsitas inspiradas en estos personajes de Bluey donde podrá guardar dulces, juguetes, útiles escolares o como decoración para fiestas infantiles.

Materiales que necesitas

Tijeras

Pegamento

Papel celeste, azul, amarillo y blanco

Regla

Cómo hacer la bolsa de Bluey y sus amigos