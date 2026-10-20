Aprende a hacer una piñata casera de Spidey y sus amigos, ideal para los cumpleaños de los niños
Si quieres decorar un cumpleaños infantil con este personaje, así podrás hacer esta piñata.
Cada vez que pensamos en la organización de un cumpleaños infantil, lo que no puede faltar en la decoración es la piñata, y es que se trata de uno de los elementos decorativos más importantes de todos y que consiste en armar una figura con cartones para que en ella se puedan agregar todo tipo de objetos que caerán de sorpresa. Pero, si estás pensando en crear una, no hace falta ser un experto en manualidades, por lo que te compartiremos la idea de cómo hacer una piñata de Spidey y sus amigos.
La piñata se ha convertido en un objeto infaltable en los cumpleaños infantiles, teniendo en cuenta que se trata de un elemento decorativo que nos permite colgar en la fiesta donde en su interior hay todo tipo de objetos para que luego de ser rota, como indica la tradición, caigan todo tipo de sorpresas como dulces o juguetes.
Noticias Querétaro del 20 de octubre 2026
Ante la pregunta de si se puede hacer cualquier tipo de piñata, la respuesta es sí, y lo mejor es que no es necesario ser un especialista en manualidades, teniendo en cuenta que con un poco de creatividad, lograrás algo increíble. Además, se pueden personalizar con la imagen que más nos guste y si hay algo que se ha popularizado es Spidey y sus amigos, la serie animada de televisión inspirada en Spiderman y que ya cuenta con varias temporadas. Por eso, te compartiremos cómo hacer esta piñata de Spidey.
Materiales para la piñata de Spidey
- Cartón resistente y cartón más flexible
- Cinta de enmascarar
- Papel crepé o papel china (rojo, celeste, azul, blanco)
- Goma eva escarchado negro y blanco
- Cuerda
- Silicona caliente
- Tijera
Cómo hacer una piñata de Spidey
- Dibujar y cortar las caras, por lo que podrás buscar una imagen de la silueta de la cabeza de Spidey o el número de años y dibujar el contorno en el cartón y recortar dos piezas
- Cortar las tiras laterales de 14 a 17 cm de ancho
- Pegar las tiras de cartón alrededor del borde de una de las tapas usando cinta masking tape
- Usar un cúter para cortar una pestaña de tres lados
- Hacer dos agujeros pequeños en los costados y en la parte superior
- Cerrar la piñata colocando la segunda tapa de cartón
- Cortar tiras de papel crepé de 5 cm de ancho y hacerles pequeños cortes en un lado para formar flecos
- Dibujar los ojos negros en goma eva