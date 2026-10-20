Aprende a hacer una piñata casera de Spidey y sus amigos, ideal para los cumpleaños de los niños

Cada vez que pensamos en la organización de un cumpleaños infantil, lo que no puede faltar en la decoración es la piñata, y es que se trata de uno de los elementos decorativos más importantes de todos y que consiste en armar una figura con cartones para que en ella se puedan agregar todo tipo de objetos que caerán de sorpresa. Pero, si estás pensando en crear una, no hace falta ser un experto en manualidades, por lo que te compartiremos la idea de cómo hacer una piñata de Spidey y sus amigos.

La piñata se ha convertido en un objeto infaltable en los cumpleaños infantiles, teniendo en cuenta que se trata de un elemento decorativo que nos permite colgar en la fiesta donde en su interior hay todo tipo de objetos para que luego de ser rota, como indica la tradición, caigan todo tipo de sorpresas como dulces o juguetes.

Noticias Querétaro del 20 de octubre 2026

Ante la pregunta de si se puede hacer cualquier tipo de piñata, la respuesta es sí, y lo mejor es que no es necesario ser un especialista en manualidades, teniendo en cuenta que con un poco de creatividad, lograrás algo increíble. Además, se pueden personalizar con la imagen que más nos guste y si hay algo que se ha popularizado es Spidey y sus amigos, la serie animada de televisión inspirada en Spiderman y que ya cuenta con varias temporadas. Por eso, te compartiremos cómo hacer esta piñata de Spidey.

Materiales para la piñata de Spidey

Cartón resistente y cartón más flexible

Cinta de enmascarar

Papel crepé o papel china (rojo, celeste, azul, blanco)

Goma eva escarchado negro y blanco

Cuerda

Silicona caliente

Tijera

Cómo hacer una piñata de Spidey