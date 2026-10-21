Hoy en día, las tendencias globales dictan que los cortes bob desfilados son la solución definitiva. La clave de los estilistas radica en trabajar capas sutiles e invisibles mediante la técnica del desfilado.

Al orientar la tijera estratégicamente, se reduce peso interno para que la raíz se levante sola, pero manteniendo una base compacta para que las puntas se vean gruesas y abundantes.

5 cortes bob desfilados que dan volumen al pelo fino

El micro bob desfilado

Se trabaja con una base muy recta y pulida en el contorno, pero las puntas exteriores se desfilan sutilmente. Al mantener el largo por encima de los hombros, el cabello no se aplana. El sutil desfilado en los extremos genera un marco con movimiento que duplica la sensación de espesor y densidad visual en los laterales.

El micro bob desfilado

El Pixie Bob texturizado

Para quiene sbuscan una transformación moderna, este estilo se sitúa a medio camino entre un corte muy corto y un bob tradicional. La zona de la nuca se mantiene más corta y texturizada, mientras que los mechones frontales se dejan más largos, aproximadamente a la altura de los pómulos.

El Pixie Bob texturizado

Al no tener casi peso en la parte de atrás, la coronilla se levanta de forma orgánica. Jugar con mechones desfilados arriba crea una textura tridimensional increíble, ideal para peinar de lado y levantar la raíz al instante.

El bob francés desfilado

Suele llevarse un poco más corto que el bob tradicional y se acompaña de un flequillo ligero o cortina desfilado. Su atractivo está en su acabado desenfadado. Los mechones frontales desfilados suavizan las facciones y desvían la atención hacia el rostro.

El bob francés desfilado

El long bob con capas invisibles

Se mantiene una base compacta y recta a la altura de la clavícula, pero se añade capas largas y discretas en las capas intermedias del cabello.

El long bob con capas invisibles

El bob tipo shag

Cuenta con capas cortas y largas en diferentes longitudes que van desde la mitad del cuello hacia abajo, logrando un efecto desordenado controlado.

