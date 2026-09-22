5 cortes de cabello para lucir como las Guerreras K-Pop
Descubre los 5 cortes de cabello inspirados en las estrellas e idols del por coreano que te darán ese aire de las Guerreras K-Pop, urbano y futurista
Conoce las mejores ideas de cortes de cabello y elige el estilo más contundente y liberador para proyectar una nueva versión de ti misma ante el mundo.
Como es con las Guerreras K-Pop, los cortes de cabello no son un simple accesorio, es una declaración de identidad, fuerza y concepto que los artistas transforman con cada regreso a los escenarios.
Las tendencias que nacen en las estéticas de Seúl mezclan a la perfección la rebeldía urbana con una delicadeza visual estructurada, logrando estilos ultra modernos que enmarcan las facciones y añaden un movimiento espectacular a cualquier tipo de melena.
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5 cortes de cabello para lucir como las Guerreras K-Pop
- El Wolf Cut
Este estilo es el rey absoluto de la estética urbana y rebelde coreana. El wolf cut es un híbrido perfecto entre el clásico corte shag de los años 70 y un mullet moderno. Se caracteriza por llevar capas muy cortas y desfiladas en la parte superior de la cabeza para aportar un volumen salvaje.
- El afilado Blunt Bob con flequillo recto
Para un look futurista, geométrico y con un aure de misterio inquebrantable, el blunt bob recto a la altura de la mandíbula es la opción definitiva.
- Capas largas con Face-Framing texturizado
Si prefieres conservar el largo de tu melena pero necesitas dinamismo y ligereza, las capas largas con desfilado frontal son un clásico de las baladas y coreografías K-Pop.
- El vanguardista Hime Cut
Es un estilo de bloques drásticos ideal para las que aman destacar. Mantiene una base de cabello muy larga, cortando mechones laterales forntales en un bloque recto a la altura de las mejillas.
- Ligero e ingrávido Hush Cut
Es un corte repleto de capas desvanecidas pluma a pluma que eliminan todo el peso de las puntas. Se suele estilizar peinando las puntas hacia afuera o hacia adentro con un cepillo redondo y se acompaña de un flequillo traslúcido, dando una vibra mística y delicada pero sumamente moderna.