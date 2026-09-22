Conoce las mejores ideas de cortes de cabello y elige el estilo más contundente y liberador para proyectar una nueva versión de ti misma ante el mundo.

Como es con las Guerreras K-Pop, los cortes de cabello no son un simple accesorio, es una declaración de identidad, fuerza y concepto que los artistas transforman con cada regreso a los escenarios.

Las tendencias que nacen en las estéticas de Seúl mezclan a la perfección la rebeldía urbana con una delicadeza visual estructurada, logrando estilos ultra modernos que enmarcan las facciones y añaden un movimiento espectacular a cualquier tipo de melena.

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5 cortes de cabello para lucir como las Guerreras K-Pop

El Wolf Cut

Este estilo es el rey absoluto de la estética urbana y rebelde coreana. El wolf cut es un híbrido perfecto entre el clásico corte shag de los años 70 y un mullet moderno. Se caracteriza por llevar capas muy cortas y desfiladas en la parte superior de la cabeza para aportar un volumen salvaje.

El Wolf Cut|Pinterest

El afilado Blunt Bob con flequillo recto

Para un look futurista, geométrico y con un aure de misterio inquebrantable, el blunt bob recto a la altura de la mandíbula es la opción definitiva.

Blunt Bob con flequillo recto|Pinterest

Capas largas con Face-Framing texturizado

Si prefieres conservar el largo de tu melena pero necesitas dinamismo y ligereza, las capas largas con desfilado frontal son un clásico de las baladas y coreografías K-Pop.

Face-Framing texturizado|Pinterest

El vanguardista Hime Cut

Es un estilo de bloques drásticos ideal para las que aman destacar. Mantiene una base de cabello muy larga, cortando mechones laterales forntales en un bloque recto a la altura de las mejillas.

El vanguardista Hime Cut|Pinterest

Ligero e ingrávido Hush Cut

Es un corte repleto de capas desvanecidas pluma a pluma que eliminan todo el peso de las puntas. Se suele estilizar peinando las puntas hacia afuera o hacia adentro con un cepillo redondo y se acompaña de un flequillo traslúcido, dando una vibra mística y delicada pero sumamente moderna.