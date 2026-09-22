ÚLTIMA HORA: Jesse y Joy confirma concierto en el Auditorio Nacional antes de su separación; ¿Con quién se queda el “Reno”?

Después de varios días de incertidumbre donde el duo mexicano Jesse y Joy anunciaron que atravesarán por una pausa musical, los seguidores de los hermanos Huerta finalmente recibieron una respuesta sobre el futuro de su proyecto. A través de redes sociales Joy Huerta confirmó que el proyecto continúa y que las presentaciones previstas no serán canceladas, incluyendo un próximo concierto en el Auditorio Nacional, asimismo, adelantó que habrá más fechas.

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El anuncio llega apenas una semana después de que Jesse Huerta sorprendiera al revelar que decidió hacer una pausa indefinida de la actividad musical para enfocarse en su familia y en su bienestar personal.

¿Cuál será el futuro de Jesse y Joy?

A través de un mensaje en el Instagram de Jesse y Joy se colgó un comunicado donde se indica que durante sus más de 21 años de trayectoria tenían que esclarecer qué pasará con ellos, así que Joy decidió hablar de manera directa sobre lo que ocurrirá con los conciertos.

La cantante confirmó que Jesse y Joy continuará con los compromisos que ya estaban previstos, incluyendo la presentación anunciada para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

“Nos vemos este 6 de diciembre en el Auditorio Nacional. ¿Con quién se queda el Reno? Nuevas fechas próximamente. La residencia continúa.”, son la splaanras que acompañan el escrito y el cartel de esta nueva presentación en el coloso de Reforma.

La frase hace referencia de manera directa a uno de los mayores éxitos de la agrupación, “¿Con quién se queda el perro?”, y juega con el nombre para acompañar esta nueva etapa del proyecto.

Pero el mensaje de Joy va más allá de una fecha. En su comunicado, la cantante buscó transmitir tranquilidad a los seguidores que durante los últimos días se preguntaron si el anuncio de Jesse significaba el final definitivo del dúo.

Joy recordó que Jesse y Joy se convirtió, durante más de dos décadas, en algo mucho más grande que dos hermanos compartiendo escenario: son canciones, recuerdos y experiencias que han acompañado a millones de personas.

También confirmó que las fechas y compromisos previstos para diciembre, el resto de 2026 y los compromisos de 2027 continuarán con ella al frente del escenario.