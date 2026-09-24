Esta fue la DELICADA acción que casi le cuesta la EXPULSIÓN a Azalia en La Granja VIP esta noche

Al inicio de la gala de este viernes de Asamblea en La Granja VIP, Adal Ramones no tardó en dar la primera noticia que congeló a los habitantes al lanzar una severa advertencia: cualquier contacto físico violento o agresión directa entre los Granjeros será motivo de expulsión inmediata y definitiva del programa.

Para fundamentar el llamado de atención, el conductor invitó a los competidores a observar las pantallas de la sala. En el video del 24/7, grabado en el área de vestidores, se apreciaba a Azalia “La Negra” hablando con Kevyn Bicolor cuando, de manera sorpresiva, le dio una cachetada al comediante.

Adal Ramones reprobó tajantemente lo sucedido. Sin embargo, al momento de rendir explicaciones, Azalia argumentó que se trató de un gesto sacado de contexto dentro de la pesada dinámica de confianza que sostiene con su compañero, asegurando que era una broma recurrente entre ambos. Kevyn intervino de para respaldar la versión de "La Negra", confirmando que existe un estilo de juego brusco entre ellos y que en ningún momento se sintió agredido o en riesgo.

Tras escuchar ambas partes y constatar que no existió una intención doloza, Adal Ramones determinó no aplicar la expulsión inmediata para Azalia en esta ocasión. No obstante, el conductor fue enfático al exigir que ese tipo de conductas físicas no vuelvan a repetirse bajo ninguna circunstancia dentro de las instalaciones.

Aceptando el regaño con serenidad, Azalia Ojeda prometió ante las cámaras moderar su comportamiento. Pese a librar la expulsión tarjeta roja, el conductor dejó ver que la acción no quedará del todo impune, advirtiendo que más adelante se anunciarán las consecuencias.

¿A qué hora pasan las galas de La Granja VIP?