La Granja VIP nominados: Ver ONLINE, EN VIVO y GRATIS la tercera Asamblea entre Granjeros de la Segunda Temporada, HOY miércoles 23 de septiembre de 2026; en línea y en directo link para votar

No te pierdas La Granja VIP esta noche para descubrir quiénes quedan en la cuerda floja y se suman a la lista con Manelyk y Kenny a la lista de los nominados. En esta tercera Asamblea, la cual podrás ver en vivo y gratis a través de TV Azteca, se conocerá cómo se mueve el juego rumbo a la próxima eliminación así que no te lo pierdas para que veas a los granjeros mostrar sus estrategias y confrontaciones.

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¿Cómo y dónde votar en La Granja VIP segunda temporada en la tercera asamablea?

Para votar en la tercera asamblea que completa a los granjeros, previo al domingo de eliminación, hay que votar en la página de votaciones que se encuentra en este LINK.