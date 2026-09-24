¡Traicionó a todos! Kevyn Bicolor afectó a los Granjeros a cambio de un jugoso platillo en La Granja VIP. ¿Cuáles serán las afectaciones en la semana?

En la gala del martes de Nominación Kevyn Contreras Bicolor recibió una sorpresa especial: una tentación difícil de rechazar. Adal Ramones le explicó que tendría la oportunidad de comer bien todos los días de esta semana, incluso mejor que el capataz y su invitado a la suite, pero para ello debía traicionar a sus compañeros y decidió hacerlo.

Explicó que el trabajo de peón no le es difícil, pero sí el no poder comer bien, además, no se siente apoyado por los Granjeros. "A ellos no les he importado, cuando han tenido la oportunidad de salvarme, no me salvan, cuando han tenido la oportunidad de nominarme, me nominan, no les importó realmente", dijo el comediante.

Finalmente Bicolor recordó que todos se le han acercado para decirle que debe estar tranquilo ya que es un juego y no es la vida real, "como este es un juego, bueno juguemos".

Estos son los detalles de la tentación en la que cayó Kevin Bicolor

La tentación que le ofrecieron a Kevyn Contreras fue el poder pedir cualquier cosa que se le antojara y comer en el entrevistadero, lejos de todos. Pero a cambio tendría que compartir información con Adal Ramones y contarle al público los mejores chismes, secretos y todo lo que realmente está pasando dentro de La Granja.

Además, se reduciría en 10 mil pesos el presupuesto semanal, lo que afectará a todos los Granjeros. Una ventaja es que el dinero desaparecerá poco a poco, sin levantar sospechas de que él es quien está detrás.

