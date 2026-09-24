Sin secador: cómo ganar volumen en el pelo después de los 50

Si hay algo que todas las mujeres utilizan para el cuidado del cabello es el secador, el cual es un artefacto muy importante para poder secar el pelo y que no quede húmedo luego de cada baño y que a su vez permitirá peinarlo de una mejor manera. Sin embargo, a una cierta edad, el uso de este dispositivo puede traer sus desventajas, especialmente después de los 50 años, por lo que los expertos compartieron el método para ganar volumen sin usar el secador.

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Entre las funciones más importantes que tiene el secador de pelo, debemos decir que es fundamental para eliminar la humedad del pelo de forma rápida mediante un flujo de aire o frío, pero que también sirve para moldear y peinar la cabellera al darle forma y aportando volumen; como así también es clave para evitar el frizz o encrespamiento del cabello. Por lo general, se usa luego de cada lavado.

Desventajas del uso del secador en el cabello

Sin embargo, más allá de todas las ventajas que puede tener el secador, puede presentar algunas desventajas y es que si se aplica con calor excesivo, muy cerca y sin protección, puede eliminar la hidratación natural y dañar así la fibra capilar. A su vez, a una cierta edad, es común que empiece a perderse volumen en el cabello, lo que lleva a que se vuelva más fino y con menor volumen. Para esto, es que luego de los 50 años se puede ganar volumen, sin usar el secador.

Dile adiós al secador de pelo y opta por este truco para ganar volumen

Para poder ganar volumen en el cabello no es necesario usar el secador y es que si tienes tiempo, puedes optar por dejar que el pelo se seque al aire libre usando productos que te ayuden a aumentar el volumen de manera natural y además, por la noche podrás hacer un recogido suelto, sin tensión y con el pelo totalmente seco, y de esta manera el cabello adoptará forma por la noche y el volumen que estás buscando.

Por otro lado, en lugar de recurrir a herramientas de calor por la mañana, los especialistas compartieron que hay técnicas saludables que permitirán aportar textura y movimiento al cabello, entre ellas los heatless curls, como cintas, trenzas sueltas o un moño alto y desenfadado y que consiste en envolver el pelo alrededor de una cinta alargada y dejar actuar durante toda la noche, así habrás evitado el uso del secador.