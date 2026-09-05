Qué hacer con mi clóset si tengo mucha ropa: 5 ideas para comprimir espacio

El clóset desordenado es un dolor de cabeza por lo que siempre es importante tener una técnica que nos permita poder mantener el orden sobre todo si tienes mucha ropa. No desesperes porque te traemos la solución.

Exatlón México: Leo reconoce la resiliencia de Christian

Si lo que quieres es comprimir el espacio del clóset lo principal es aprovechar el almacenamiento vertical, compactar el doblado y rotar las prendas que no usas. Las estrategias inteligentes te ayudarán a un mejor guardado.

¿Cómo optimizar el espacio del clóset?

Usa el colgado en cascada (Hack de perchas verticales)

Es importante que aproveches al máximo la altura que tiene tu clóset por lo que puedes colgar varias prendas en una sola línea vertical. Hay un truco casero que consiste en unir varias bridas de plástico o anillas de latas de refresco en el cuello de una percha para enganchar la siguiente hacia abajo.

Puedes encontrar organizadores de perchas en el mercado que te dan la posibilidad de pasar de una disposición horizontal a una vertical con un solo movimiento, reduciendo drásticamente el volumen visual y real.

#hogar #armario #chile #santiago #valparaiso ♬ sonido original - HomeReady.cl @homeready.cl ¿Te resulta difícil encontrar espacio para toda tu ropa? Nuestro set de 10 colgadores de ropa plegables te ayuda a aprovechar al máximo cada centímetro de tu armario. Estos colgadores son ideales para mantener tus prendas organizadas y accesibles, eliminando el caos y facilitando tu rutina diaria. ¡Envío gratis y paga en casa para descubrir la comodidad de tener un armario perfectamente ordenado! #casa

Implementa el doblado vertical (Método KonMari)

Otra alternativa es no doblar la ropa de forma tradicional y apilarla en torres no solo desperdicia espacio, sino que desordena el clóset cada vez que sacas una prenda de abajo. Lo que debes hacer es doblar las remeras, pantalones y suéteres en forma de pequeños rectángulos compactos. Luego los acomodas en cajones o en organizadores para reducir el espacio que ocupan.

Compacta la ropa de otra temporada en bolsas al vacío

La ropa de temporada puede ocupar mucho espacio por lo puedes utilizar bolsas de almacenamiento al vacío para guardar todo lo que no corresponda a la estación actual. Las mismas tienen un orificio por el cual se les extrae el aire por lo que se reduce el volumen de las prendas.

Cambia a ganchos ultra delgados de terciopelo

Aquí tenemos una alternativa que consiste en colocar perchas delgadas revestidas de terciopelo. Estas al ser fina pues te dan la oportunidad de colgar hasta el doble de ropa en el mismo tubo. Por otro lado, la textura de terciopelo genera fricción, evitando que los escotes pronunciados o las telas sedosas se resbalen y terminen amontonadas en el piso.

Añade organizadores colgantes y cajas transparentes

En el caso de que tengas espacios muertos en tu clóset puedes colocar organizadores de tela colgantes. Así vas creando repisas instantáneas para colocar ropa interior, accesorios o remeras dobladas. Por otro lado, usa cajas organizadoras transparentes en los estantes más altos para estructurar los límites del espacio.