OFICIAL: Lista definitiva de NOMINADOS en la tercera semana de La Granja VIP; uno de ellos será eliminado este domingo

Hoy, 25 de septiembre del 2026, se ha dado a conocer formalmente la lista definitiva de nominados en la tercera semana quienes estarán en total riesgo de salir de La Granja VIP el domingo, dentro de los nombres sobresale Carlos Trejo, Julio Camejo, Bebeshita, Kenny y Manelik; sin embargo, todo dio un giro cuando Pascal obtuvo el poder, por lo que escogió a Bebeshita, salvando a Kunno, un momento inesperado para todos. Azalia es rescatada por Kevyn, una noticia que sorprendió a la Granjera.

Granjeros que deberán hacer todo lo posible para salvarse y mantenerse en reality, al salir se pierden la oportunidad de tener el jugoso premio y el trofeo oficial, una gran movimiento que nadie desea perderse.

¿Dónde ver el 24/7 de La Granja VIP?

Recuerda que La Granja VIP cuenta con una transmisión 24/7, donde cada uno de los usuarios puede seguir los movimientos de los Granjeros, conociendo todos los pleitos que se viven, las estrategias que se empiezan a formas y los chismes que se cuentan entre ellos.

Puedes verlos completamente gratis desde la página web de Azteca UNO, para ello solamente entra a la pestaña que diga "EN VIVO 24/7", espera a que pasen los comerciales para después poder ver todo lo que ocurra en el reality en tiempo real.

Si cuentas con la app de TV Azteca En Vivo, puedes optar por verlo desde ahí, igualmente solamente busca la opción en el que se especifique que es 24/7, te llevará a la transmisión desde la aplicación móvil en el que lo tengas descargado. Razón importante para que no te pierdas más detalles sobre la lista definitiva de nominados en la tercera semana, descubriendo todo lo que pasará el domingo.

¿Quiénes han sido eliminados en La Granja VIP?

El domingo de la tercera semana será definitivo en La Granja VIP, ya que de la lista definitiva de nominados se dará a conocer quién es el tercer eliminado del reality. Las primeras Granjeras en ser eliminadas fueron "La Coreañera" y María Karunna, próximamente conoceremos quién de los 17 Granjeros se despide definitivamente.

No te pierdas todo lo que pasa en el reality, ya sea para que conozcas los chismes que ocurren, los pleitos que se generan, las dinámicas y las votaciones en las que el público puede participar para escoger a sus favoritos.

