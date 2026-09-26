ÚLTIMA HORA: Bebeshita queda NOMINADA por la Cadena de Traición en La Granja VIP

Kevyn "Bicolor" tiene un fuerte poder que decidió aprovechar en La Granja VIP, en el que decidió enviar a la Bebeshita a la Tabla de Nominados de la tercera semana tras vivir un cambio de último minuto y experimentar la "Traición en Cadena", donde Pascal obtuvo el poder de Kevyn e hizo la terrible decisión, un momento intenso para los Granjeros al dar un movimiento fuerte en su estrategia para el domingo, mientras que Azalia es salvada.

Recordemos que María Karunna en su momento decidió usar su poder para traicionar a Manelyk González, generando que sea nominada para el domingo, poniendo en riesgo su posibilidad de permanecer en el reality.

¿Dónde ver La Granja VIP en Vivo?

No olvides que el domingo es el día en el que se da a conocer quién es el Granjero o Granjera eliminada de la Tabla de Nominados en la tercera semana, la transmisión comienza desde las 8 de la noche para culminar a las 11 de la noche para que puedas ver todo lo que pasa en La Gala del famoso reality.

La transmisión se hace completamente gratis desde el canal de televisión abierta o en la pagina web de Azteca UNO, donde puedes ver las transmisión en vivo de La Granja VIP. Por otro lado, igualmente puedes hacerlo desde tu celular o aparatos móviles que cuenten con la aplicación de TV Azteca En Vivo.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

No olvides que en la eliminación del domingo, para poder salvar a tu Granjero favorito de la Tabla de Nominados en la tercera semana puedes hacer valer tu voto. Para ello es muy sencillo, solamente ingresa a la página web, en el apartado de La Granja VIP para finalmente seleccionar la opción de tu Granjero o Granjera favorita, da clic en la opción de “VOTA”, recuerda que tienes 10 votos disponibles, puedes dárselos todos a uno o repartirlos.

Con la decisión realizada por Kevyn "Bicolor" toda la estrategia puede moverse notablemente, por lo que tu voto puede ser la gran diferencia para que algunos de los granjeros no se encuentre en riesgo de ser eliminado. No dejes pasar la oportunidad para participar y apoyar a tu favorito.