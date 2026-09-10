5 ideas para decorar plumones de ternurines

El arrollador regreso de las icónicas figuras de animales aterciopelados, conocidos como ternurines o Sylvanian Families, ha transformado por completo la cultura pop y las tendencias estéticas en redes sociales. Hoy te compartimos ideas diferentes para decorar tus plumones y lapiceras.

Estos pequeños conejos, gatitos y osos vestidos con ropas miniatura han salido de las casas de muñecas para apoderarse de la moda juvenil y la papelería. Llevar su característico estilo nostálgico, suave y coquette a tus herramientas de estudio es la opción perfecta para hacer que tomar notas sea una experiencia sumamente placentera.

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5 mejores ideas para decorar plumones de ternurines

Toppers tridimensionales de orejitas texturizadas

Utiliza pequeños retazos de tela de fieltro o fomi moldeable en tonos pastel para esculpir las características orejas de los conejitos o los osos del show. Pégalas directamente en el capuchón del plumón para crear un divertido protector superior que simule la cabecera de tus animalitos coleccionables.

Inspírate de los ternurines para crear tus propios toppers de plumones|Pinterest

Forrado con listón de encaje y paleta pastel

Envuelve el cuerpo de tus marcadores utilizando cintas decorativas con patrones de encaje blanco o texturaa de cuadros en color rosa, azul cielo o lavanda. Este acabado imita los detalles de los vestidos miniatura de las figuras, reduciendo el ruido visual de tu estuche.

Colgantes de miniaturas con dijes de biberón

Utiliza un cordón elástico delgado atado al clip del plumón e inserta cuentas acrílicas redondas junto a pequeños charms plásticos en forma de mamila, chupones o estrellas.

Lleva la magia de los ternurines a tu salón de clases|Pinterest

Efecto cottagecore con mini flores de satín

Dale un aire de bosque mágico a tus útiles escolares pegando pequeñas flores de tela o satín con una perla al centro a lo largo de la tapa del plumón. Combina este detalle con una base de cinta color verde menta o kraft para simular la atmósfera de campo de la serie.

Etiquetas protectoras de photocards miniatura

Descarga e imprime ilustraciones de alta resolución o fotografías de los bebés ternurines en tamaño miniatura. Envuélvelas en el cuerpo del marcador y séllalas con papel contact transparente; el plástico protegerá la imagen del sudor de las manos, logrando un diseño impecable.

