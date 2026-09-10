Conoce qué son las llamadas SPAM y por qué las recibes todos los días

Una de las alertas que más se ha intensificado en los años recientes es la de llamadas SPAM. Estos intentos de comunicación realmente han invadido el día a día de las personas y según los datos de empresas expertas, la gran mayoría solamente buscan estafar a los usuarios. Por eso, este artículo te informa cómo prevenir los riesgos ante este problema.

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¿Qué son las llamadas SPAM?

De manera bastante sencilla se puede definir a las llamadas SPAM como intentos de comunicación en los cuales se te ofrece un servicio, tratan de sacarte información y/o son intentos de estafa. Estas llegan a través de números desconocidos, que por lo general tienen la intención de obtener información vía llamada, lo cual se advierte como peligroso.

Una de las modalidades más comunes es la del spoofing, que indica una suplantación de identidad. Ya sea que dupliquen el número y/o perfil de personas conocidas o en su defecto… de instancias como bancos, empresas de envío o áreas de soporte técnico de ciertos servicios comúnmente utilizados.

Mientras que una segunda forma muy común que utilizan los ciberdelincuentes se encuentran las llamadas automáticas. Allí un sistema produce un mensaje pregrabado y lanza una llamada a decenas de números al azar (que tienen en un registro). Ante eso, se recomienda bloquear todo esto vía Android o iOS.

¿Por qué soy víctima de las llamadas de SPAM?

Como se comentó, basta con ir a los Ajustes de tu teléfono, buscar la opción de llamadas y allí elegir la posibilidad de bloqueo de estas circunstancias. Sin embargo, las nuevas formas e intentos de estafa podrían continuar. En ese sentido, se te recuerdan consejos básicos como nunca dar información por teléfono, si no conoces el número mejor no contestes y cuida mucho lo que abres en tus dispositivos para evitar virus que hacen llegar tu info a delincuentes.

Es decir, los estafadores hacen hasta lo imposible para contactarse con las personas y buscar datos que les permita delinquir vía remota. Y es que las listas de teléfono regularmente se consiguen vía ilegal. Ante eso, cuida tus dispositivos y tus prácticas digitales para evitar estos problemas en la medida de lo posible.