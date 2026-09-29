Haz estas 3 uñas al estilo Toy Story ideales para niñas y adultas

En las horas recientes esta película animada volvió a las tendencias por su llegada a las plataformas digitales y así poder disfrutarla en casa con toda la familia. Por ello, si en estos días tienes la oportunidad, puedes recrear o adaptar estas uñas al estilo Toy Story. Aunque la idea está enfocada para niñas, las jóvenes y adultas también pueden participar.

Pablo Montero le da la espalda a Rafa Mercadante en La Granja VIP, pero le hacen una dura advertencia (VIDEO)

¿Cómo hacer diseños de uñas al estilo Toy Story?

Ya sea que hagas una fiesta temática, que vayas a una fiesta infantil o que simplemente quieras hacerte unos diseños especiales, esta es la respuesta para ti. Por eso se te anima a realizar estas uñas al estilo Toy Story. 3 opciones que puedes replicar o adaptar a tus gustos y los de tus pequeñas en casa.

El Vaquero de Woody y Jessie (Divertido y Texturizado)

Esta es una mezcla de uñas que busca texturas vistosísimas que hacen alusión a la vestimenta de los vaqueros principales de la película. Por eso se indica que requieres dos uñas con base blanca y manchas negras, tal como viste el chaleco de Woody. Mientras que otra de las uñas de la mano será pintada con una base roja brillante y líneas amarillas con destellos blancos. Para que finalmente otro par de uñas se pinten con un azul mezclilla con un detalle o estrella amarilla, simulando la placa del famoso comisario.

El Cielo de Andy (El Más tierno y Sutil)

Aquí la referencia de Toy Story está enfocada en el fondo de la habitación de Andy con el cielo celeste y las nubes que están encima del desierto. Por ello, las uñas se logran con una base azul cielo pastel en las cinco uñas. Mientras que con un palillo (o el utensilio de preferencia) se pondrán las nubes esponjosas y finalmente en el dedo anular se hará un círculo amarillo con la reconocida estrella roja de Pixar al medio.

El Espacial de Buzz Lightyear (Brillante y Futurista)

Apostando por una esencia moderna, las niñas que quieran este diseño de Toy Story requieren de una base blanca limpia o estilo manicura francesa con puntas de colores. Aquí los toques galácticos se usarán con tintes morados y verde neón divididos en diagonal en las uñas que tú elijas. Y finalmente, se pondrán 3 puntitos pequeños de colores (rojo, azul y verde) que simulan los botones del traje de Buzz. Y para más brillo, puedes agregar una capa de esmalte con glitter transparente.