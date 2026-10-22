5 ideas para hacer un gorrito como Baby Saja de los Saja Boys

El universo de los Saja Boys sigue inspirando las mejores ideas de diseño, moda y manualidades para los fanáticos. Entre todos sus personajes, Baby Saja destaca por su ternura y ese estilo único que a todos nos dan ganas de recrear.

Con las temporadas frías encima, confeccionar accesorios temáticos es la excusa perfecta para explotar tu creatividad, ya sea para un disfraz, un regalo especial o para lucir un look increíblemente original.

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Diseños creativos para armar tu gorrito de Baby Saja

El clásico gorro de fieltro

Utiliza un gorro básico que ya tengas como molde sobre fieltro del color característico de Baby Saja. Corta dos piezas idénticas dejando un margen y únelas por los bordes usando silicón frío o pegamento para tela de alta resistencia.

Gorrito de estambre tejido a crochet o dos agujas

Teje una base circular clásica para gorro. Una vez que tengas la estructura principal, teje por separado las icónicas orejitas caídas o cuernos de Baby Saja y cóselas firmemente a los costados superiores.

Reciclaje creativo con sudaderas viejas

Corta la sección de la espalda o el pecho de una sudadera del color de Baby Saja. Usa una plantilla de gorro estándar para trazar la silueta, cose los contornos a mano o a máquina, e incorpora un dobladillo cómodo en la base para que ajuste bien a la cabeza.

Gorrito de invierno con aplicaciones de foami

Consigue un gorro liso de algodón tipo beanie en el mercado local. En hojas de foami normal o diamantado, calca y recorta las facciones del personaje y sus orejas.

Ideas para hacer un gorrito como Baby Saja de los Saja Boys

Gorro estilo aviador o con orejas de peluche

Consigue tela de peluche sintético de pelo corto o tejido de borrega. Sigue un patrón de gorro con orejeras largas que bajen por los costados del rostro e incluye listones en las puntas para poder amarrarlo debajo de la barbilla.

Para que tu manualidad quede perfecta, usa plantillas previas, prueba la elasticidad y lava con cuidado, ya que las manualidades con aplicaciones de pegamento o detalles bordados a mano agradecen el lavado a mano con agua fría y jabón suave para evitar que las facciones del personaje se desprendan en la lavadora.