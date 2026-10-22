Exatlón México: GANADOR de la feroz batalla por las comodidades de la Villa 360 hoy 22 de octubre

Exatlón México está cada vez más explosivo y este jueves 22 de octubre no será la excepción. Los Atletas de ambos equipos hoy enfrentarán batallas feroces y las rivalidades y conflictos empezarán a causar estragos. El día de hoy el Equipo Azul defenderá la Villa 360 y el Equipo Rojo intentará recuperarla. Hasta este momento, no se sabe si el Equipo Rojo o el Equipo Azul lograron quedarse con los beneficios de la Villa 360; lo que sí se sabe es que hoy quedará definido durante Exatlón México a las 6:30 pm por Azteca UNO, por lo que habrá que estar muy al pendiente.

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Este jueves el Equipo Azul llega a la Batalla de la Villa 360 siendo el actual poseedor del codiciado beneficio. Dicho de otro modo, los Azules defenderán para seguir conservando la Villa 360, mientras que los Rojos buscarán una manera de recuperarla. Recordemos que el Equipo Rojo se vio muy afectado por perder la Villa 360. En el programa de hoy de Exatlón México, todo podría cambiar.

¿Qué se jugará hoy en Exatlón México?

Recordemos que estamos en la novena semana de Exatlón México y las mujeres de ambos equipos están en riesgo. Es por eso que el día de hoy se jugará la “Zona de Peligro”, lo que quiere decir que una de las Atletas será enviada directamente a Duelo de Eliminación, que se llevará a cabo el próximo domingo en Exatlón México.

¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Si quieres liberar toda la pasión deportiva que tienes acumulada, Exatlón México tiene lo que buscas y más de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm por Azteca UNO. Esta semana, una de las mujeres está a punto de abandonar la competencia, por lo que el domingo algunas de ellas tendrán su última oportunidad de demostrar de qué está hecha.

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