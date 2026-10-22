Jordan Howlett, un joven de 26 años originario de California, se volvió viral después de renunciar a su nuevo empleo de oficina apenas 47 minutos después de comenzar su primer día. ¿La razón? Su jefe le dio un ultimátum relacionado con su gato Harvey, una situación que lo llevó a abandonar el puesto sin pensarlo dos veces. La historia llamó la atención en redes sociales por la firmeza con la que defendió a su mascota. El joven, conocido por crear contenido en TikTok, dejó claro que no estaba dispuesto a aceptar que lo obligaran a elegir entre su trabajo y el animal que considera parte de su familia.

El comentario de su jefe que cambió todo en menos de una hora

Jordan llegó a las oficinas al mediodía, emocionado por comenzar una nueva etapa profesional después de superar tres entrevistas para conseguir el puesto. Sin embargo, lo que parecía ser el inicio de una buena experiencia laboral terminó convirtiéndose en un desencuentro inesperado. Alrededor de las 12:30 p. m., su supervisor se acercó a saludarlo y notó que tenía algunos pelos de gato en la ropa. Jordan le explicó con orgullo que pertenecían a Harvey, su mascota, e incluso intentó mostrarle algunas fotografías en su teléfono.

Hombre de 26 años renunció a su nuevo empleo apenas 47 minutos después de comenzar porque su jefe le pidió elegir entre el trabajo y su gato|Canva

La reacción del jefe fue muy diferente a la que esperaba. El supervisor le comentó que tenía alergias severas y le dijo una frase que cambiaría el rumbo de su primer día: «En algún momento vas a tener que elegir entre el trabajo y tu gato». Ante la contundencia del comentario, Jordan quiso confirmar si realmente le estaba exigiendo tomar esa decisión. Cuando su jefe respondió que sí, el joven decidió que no había motivos para continuar en esa empresa.

Jordan Howlett prefirió renunciar antes que separarse de Harvey

A las 12:47 p. m., apenas 47 minutos después de haber comenzado su jornada, Jordan recogió sus pertenencias y abandonó las instalaciones. Así terminó una experiencia laboral que había comenzado con entusiasmo y que rápidamente se transformó en una historia viral.

El joven compartió lo sucedido y explicó que él y Harvey forman un equipo, por lo que no estaba dispuesto a aceptar una exigencia que consideraba incompatible con el vínculo que mantiene con su mascota. La comunidad digital reaccionó con numerosos mensajes de apoyo, destacando su lealtad hacia el gato. También surgieron conversaciones sobre la importancia de la empatía en los espacios de trabajo y la manera en que los empleadores comunican sus expectativas.

El caso abrió una discusión sobre los límites entre las exigencias profesionales y la vida personal. Aunque las alergias pueden representar una preocupación legítima en determinados entornos, la historia de Jordan se convirtió en un ejemplo viral de cómo una conversación puede cambiar por completo la relación entre un trabajador y su empresa. Más allá de los 47 minutos que duró su empleo, su decisión dejó una anécdota que dio la vuelta a las redes sociales y puso a Harvey en el centro de una inesperada historia de lealtad entre una persona y su mascota.