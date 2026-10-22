Los 3 errores que cometemos al plancharnos el pelo: cómo evitarlos

Plancharnos el pelo sin utilizar protector térmico, pasar las placas sobre el cabello húmedo o recurrir a temperaturas demasiado elevadas son 3 errores frecuentes que pueden debilitar la fibra capilar. Para evitarlos, los especialistas recomiendan preparar el cabello antes de aplicar calor, elegir la temperatura adecuada y limitar la cantidad de pasadas de la herramienta.

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Aunque la plancha permite conseguir un acabado liso y controlar el frizz, su uso repetido puede alterar la estructura de la fibra capilar. Por eso, además de elegir una herramienta de calidad, es importante conocer las técnicas de aplicación y adaptar la rutina a las características de cada cabello.

¿Cuáles son los 3 errores más comunes al planchar el pelo?

Los daños provocados por el calor no dependen únicamente de la frecuencia de uso. La temperatura, la humedad del cabello y el estado previo de la fibra también influyen en el resultado. Estos son los 3 errores que conviene evitar:



Pasar la plancha sobre el cabello húmedo: salvo que se trate de un dispositivo diseñado específicamente para utilizarse sobre el pelo mojado, las placas deben aplicarse únicamente cuando el cabello esté completamente seco. El calor intenso sobre el pelo húmedo puede provocar daños en la fibra capilar y aumentar la fragilidad. Lo recomendable es secarlo por completo antes de comenzar. Utilizar una temperatura demasiado alta: subir el calor al máximo no garantiza un alisado mejor ni más duradero. La exposición excesiva puede deteriorar la cutícula y favorecer la rotura. Es preferible empezar con una temperatura moderada y ajustarla según el grosor, la textura y el estado del cabello. Olvidarse del protector térmico: estos productos están formulados para ayudar a reducir los efectos del calor sobre la fibra capilar. Deben aplicarse siguiendo las instrucciones del fabricante y dejarse secar por completo antes de utilizar la plancha, si así lo indica el producto.

¿Cómo plancharse el pelo correctamente para evitar daños?

La Academia Estadounidense de Dermatología (American Academy of Dermatology, AAD) aconseja limitar el uso de herramientas térmicas y emplear la temperatura más baja que permita conseguir el resultado deseado. También recomienda reducir la frecuencia de los peinados con calor para prevenir el daño acumulativo.

Para incorporar estas pautas a la rutina, conviene tener en cuenta los siguientes consejos:



Trabajar con mechones pequeños: permite distribuir mejor el calor y evita la necesidad de repetir demasiadas pasadas sobre una misma sección.

permite distribuir mejor el calor y evita la necesidad de repetir demasiadas pasadas sobre una misma sección. Mantener la plancha en movimiento: no dejes las placas detenidas sobre el cabello, ya que la exposición localizada puede aumentar el daño.

no dejes las placas detenidas sobre el cabello, ya que la exposición localizada puede aumentar el daño. Espaciar los alisados: alterna el uso de la plancha con peinados que no requieran calor para darle un descanso a la fibra capilar.

alterna el uso de la plancha con peinados que no requieran calor para darle un descanso a la fibra capilar. Prestar atención a las señales de deterioro: si notas puntas abiertas, pérdida de elasticidad o rotura frecuente, reduce el uso de herramientas térmicas y considera consultar con un dermatólogo.

En conclusión: conseguir un alisado prolijo no exige utilizar la máxima temperatura ni repetir el procedimiento una y otra vez. Una buena preparación, el control del calor y una técnica adecuada ayudan a mantener el cabello con mejor aspecto y a reducir el riesgo de daño.