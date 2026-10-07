El vestuario de las Guerreras K-Pop se ha convertido en un referente absoluto de moda urbana, incluyendo los guantes que portan las protagonistas de la famosa película de animación.

Dentro de la identidad visual del grupo HUNTR/X y especialmente de su líder Rumi, los guantes no son un accesorio secundaro; sino que representan sus canalizadores de poder, armas de combate y el toque definitivo de su estilo streetwear coreano.

Diseñar tus propios guantes temáticos en casa es la manera perfecta de prepararte para una convención, un maratón de la película con amigos o simplemente para lucir un accesorio único con tus prendas diarias.

Noticias Querétaro del 7 de octubre 2026

5 ideas para hacer guantes de las Guerreras K-Pop

Los guantes tácticos míticos de Rumi

El diseño cobra vida al adherir en la zona de los nudillos unas placas geométricas esculpidas en fomi moldeable o vinil dorado que emulan la armadura de la líder de la banda.

Para finalizar, se trazan líneas de energía mística sobre el dorso de la mano con pintura textil morada fluorescente y se asegura la pieza con un broche de velcro grueso en la muñeca, logrando un acabado rústico.

5 ideas para hacer unos guantes para los fans de las Guerreras K-Pop|Netflix

Los guantes holográficos cyberpunk tour

La magia de este estilo radica en el contraste futurista, el cual se consigue recortando el emblema de las espadas cruzadas de HUNTR/X en vinil textil holográfico o tornasol, fijándolo firmemente a la tela con una plancha casera.

Los guantes con runas LED

Sobre unos guantes base de tela negra transpirable para correr, se cose con puntadas invisibles un hilo de cobre con micro-luces LED en color morado o rosa neón, siguiendo el patrón de los símbolos de poder que las guerreras activan en sus batallas.

Mitones de red estilo streetwear coreano

Se emplean unos mitotes largos de red o malla negra ancha que cubren el brazo, los cuales se personalizan entrelazando listones satinados de color morado pastel de forma diagonal por los agujeros, simulando el amarre de un corsé.

5 ideas para hacer unos guantes para los fans de las Guerreras K-Pop|Gemini / IA

Los guantes invernales estilo peluche de Rumi

El elemento central es una tira de peluche sintético blanco o lila que se cose alrededor del puño para imitar la suave textura del famoso Dumpling Squishy de la serie.