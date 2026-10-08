Los 5 juegos que debes hacer con tu hijo para fortalecer el vínculo, según la psicología

Uno de los momentos más esperados por muchos niños es que los padres se tomen un momento para jugar con ellos, y es que esto será clave para poder llevar adelante un buen vínculo, que les permita jugar con la imaginación, con la creatividad y que aprendan el sentido del juego. A veces, no es necesario acudir a juguetes, consolas u otro tipo de elementos, sino más bien que la psicología compartió cuáles son los cinco juegos que debes hacer con tu hijo para que ese vínculo esté fortalecido.

Noticias Aguascalientes del 7 de octubre 2026

La etapa lúdica en los niños es algo fundamental, teniendo en cuenta que les permitirá estar entretenidos, aprenderán el motivo del juego e incluso incentivarán la imaginación en ellos. Siguiendo esta línea, el juego es algo imprescindible para el desarrollo integral, el aprendizaje y el bienestar de los niños; porque estimula habilidades socioemocionales, ayudando a controlar sus emociones y porque favorece el crecimiento físico.

Por qué es importante fortalecer el vínculo

Por otro lado, cuando los padres juegan con los niños no es necesario tener un juguete o un dispositivo es que se fortalezca el vínculo entre las personas y es que esto se construye cuando el adulto se mete en el mundo del pequeño y deja durante un rato de dirigir, enseñar o corregir. Por este motivo, es que hay cinco juegos que debes jugar con ellos para que ese vínculo se haga más fuerte, según la psicología.

5 juegos que debes hacer con tu hijo para fortalecer el vínculo, según la psicología

Intercambiar papeles durante 10 minutos: el niño se convertirá en adulto, y el adulto en niño; y lo interesante es observar qué hace el niño cuando tiene el poder de decidir y es que suele reproducir frases que escucha habitualmente en la casa