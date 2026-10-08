Los 5 juegos que debes hacer con tu hijo para fortalecer el vínculo, según la psicología
Esto es fundamental para tener una buena relación entre padres e hijos y hay muchas opciones.
Uno de los momentos más esperados por muchos niños es que los padres se tomen un momento para jugar con ellos, y es que esto será clave para poder llevar adelante un buen vínculo, que les permita jugar con la imaginación, con la creatividad y que aprendan el sentido del juego. A veces, no es necesario acudir a juguetes, consolas u otro tipo de elementos, sino más bien que la psicología compartió cuáles son los cinco juegos que debes hacer con tu hijo para que ese vínculo esté fortalecido.
Noticias Aguascalientes del 7 de octubre 2026
La etapa lúdica en los niños es algo fundamental, teniendo en cuenta que les permitirá estar entretenidos, aprenderán el motivo del juego e incluso incentivarán la imaginación en ellos. Siguiendo esta línea, el juego es algo imprescindible para el desarrollo integral, el aprendizaje y el bienestar de los niños; porque estimula habilidades socioemocionales, ayudando a controlar sus emociones y porque favorece el crecimiento físico.
Por qué es importante fortalecer el vínculo
Por otro lado, cuando los padres juegan con los niños no es necesario tener un juguete o un dispositivo es que se fortalezca el vínculo entre las personas y es que esto se construye cuando el adulto se mete en el mundo del pequeño y deja durante un rato de dirigir, enseñar o corregir. Por este motivo, es que hay cinco juegos que debes jugar con ellos para que ese vínculo se haga más fuerte, según la psicología.
5 juegos que debes hacer con tu hijo para fortalecer el vínculo, según la psicología
- Intercambiar papeles durante 10 minutos: el niño se convertirá en adulto, y el adulto en niño; y lo interesante es observar qué hace el niño cuando tiene el poder de decidir y es que suele reproducir frases que escucha habitualmente en la casa
@parenting.mx Juego para conectar con tu hijo en 3 segundos. La mirada es la base del apego El apego es esa conexion profunda que siente un niño con sus cuidadores al saber que sus necesidades van a ser atendidas y tambien saber que esta seguro. Platicame ¿que opinas de esta actividad? Conocenos, conoce parenting 👨👩👦👦💜 #crianzarespetuosa #crianzaconsciente #apego #juegosdivertidos #conectar #disciplinapositiva #apegoseguro #mamasoftiktok #educarenpositivo #educarconamor #herramientasparapadres ♬ sonido original - parenting.mx
- Enséñame algo que sepas hacer: puede ser un videojuego, un truco para dibujar un personaje, una regla de su juego favorito, un paso de baile o incluso algo absurdo como hacer una mueca. Esta experiencia es poderosa porque él sabe que despierta el interés genuino de sus padres
- Inventar una historia con una regla absurda: uno empieza la historia con algo absurdo y el otro añade la siguiente, para luego intercambiarse los turnos; con la condición que la historia tiene que incluir una regla absurda. Esto obliga a ambos a escuchar lo que ha dicho el otro y adaptar la historia sobre la marcha
- “¿Qué elegirías?” con preguntas que importan de verdad: no hay que recurrir siempre a las mismas preguntas, sino de construir dilemas relacionados con su vida real y nuestro mundo compartido, y lo interesante está en escuchar la respuesta sin convertirla en una oportunidad para explicar, corregir o negociar
- Inventar una misión secreta por casa: la casa puede convertirse en una selva, una base espacial o lo que quieras e inventar juntos una misión de rescate si alguien quiere cambiar las reglas durante unos minutos; y lo importante es que las reglas las construyan entre los dos