5 plantillas de KPop Demon Hunters para adornar en Halloween y Día de Muertos que puedes descargar gratis

Estamos por entrar a una de las épocas favoritas del años, pues culturalmente el Día de Muertos nos invita a recordar a nuestros muertos, aunque en los últimos años, la festividad de Halloween ha ganado mucho terreno de manera popular y aunque son cosas distintas, los más chicos son quienes más lo disfrutan.

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Ante ello, te compartiremos algunas plantillas que puedes descargar de KPop Demon Hunters, una de las películas más populares de los últimos años y que justamente aborda a su manera el mundo de los sobrenatural, lo que lo hace una opción ideal para decorar en este Día de Muertos y Halloween de 2026.

Plantillas de KPop Demon Hunters para Halloween y Día de Muertos

En el último año, la película de KPop Demon Hunters ha ganado bastante popularidad y de hecho es la película animada más vista en streaming de todos los tiempos, por lo que gran parte de los niños amará decorar en estos días con sus personajes favoritos como Rumi, Zoey y Mira.

Fue el año pasado que los personajes de esta película se volvieron tendencia debido a que justamente las protagonistas (HUNTR/X) son cazadoras de demonios y por otro lado, tenemos a Los Saja Boys, los cuales literalmente son demonios y son la contraparte de las Guerreras del KPop.

Por otro lado, también tenemos a Derpy, quien es un tigre azul y quien es un animal milenario con la posibilidad de actuar entre los universos de los demonios y el mundo real.

Además de Derpy, Sussie ha ganado mucha popularidad, pues es un ave que funge como mensajera entre los demonios y “los humanos”, tomando como referencia a las palomas.

La conexión de KPop Demon Hunters con el Día de Muertos de México se siente genuina porque es una historia con un trasfondo cultural, tal como en ambos países, donde por más que pase el tiempo, mantienen las tradiciones y las llevan a nuevas generaciones.