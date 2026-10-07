¿Cuántos pisos debe tener tu ofrenda del Día de Muertos? Esto dicen los expertos

El 1 y 2 de noviembre de 2026 se acerca rápidamente, lo cual es una buena noticia para todos aquellos que gustan de la celebración del Día de los Muertos. Aunque muchos sencillamente participan a su modo de asuntos como la colocación de la ofrenda, algunos expertos comentan algo sobre los pisos que se ponen en el altar. Toma nota y aplica lo conocido en la celebración de este año.

¿Harán formal su relación?; Kevyn Contreras “Bicolor” y “La Bebeshita” hablan de pasar Año Nuevo juntos, en La Granja VIP

¿Por qué es relevante conocer todo lo posible sobre la ofrenda del Día de Muertos?

La celebración de esta forma de entender el mundo que se ha propagado con el paso de los siglos tiene muchas cosas interesantes. A nivel mundial el Día de los Muertos ha tomado una total relevancia y es reconocida como una fiesta de la que se gusta participar. Muchos simplemente se unen a la algarabía de la comida, la música y los colores… sin embargo otros van un poco más allá.

Por eso el tema de la ofrenda ha ido confeccionando prácticas de muchas personas. Algunos también la colocan o la acomodan como les gusta, mientras que otros probablemente investigan un poco. Pero es por dicha razón que las personas se cuestionan si lo están haciendo bien o si deben cambiar formas para cumplir con lo que el aspecto espiritual de la fiesta requiere.

¿Qué significa el número de pisos que tiene una ofrenda del Día de Muertos?

Aunque es cierto que cada persona entiende y adapta sus creencias a la fiesta del Día de Muertos… estas son las explicaciones generales para las personas que hacen su ofrenda-altar de 2, 3 o 7 pisos.

Dos pisos - Se indica que esta es la cantidad de pisos más tradicional. Esto hace alusión a la división entre el cielo y la tierra.

Tres pisos - Esta opción indicaría que tú agregas el pensamiento o concepto del inframundo-purgatorio.