El universo de la animación infantil ha encontrado en las hermanas Bluey y Bingo un referente de juego, imaginación y unión familiar que fascina tanto a niños como a adultos. Conoce algunas ideas para armar tu propia palomera con tus personajes favoritos.

Crear tus propios contenedores de palomitas inspirados en estos carismáticos personajes de Heeler no solo es una excelente manera de consentir a los pequeños, sino un proyecto manual muy divertido para realizar el fin de semana.

Noticias Baja California del 24 de septiembre 2026

5 ideas para hacer una palomera de Bluey y Bingo

Construir una palomera casera te permite experimentar con el reciclaje de cartón, botellas plásticas o envases vacíos, ahorrando dinero mientras generas piezas de decoración espectaculares para tus eventos.

El secreto de estas manualidades radica en capturar los rasgos más icónicos de las perritas: sus orejas cuadradas, sus manchas de color y sus expresiones llenas de alegrá.

Palomera clásica de cubeta plástica

Consigue una cubeta de color azul fuerte para representar a Bluey y otra de color naranja brillante para Bingo. Limpia la superficie y utiliza hojas de fomi para hacer las figuras de los personajes.

El truco consiste en recortar orejas puntiagudas dobles, añadiendo el centro de la oreja un tono más claro y pegarlas para que sobresalgan por encima del borde de la cubeta.

Las mejores ideas para hacer palomeras de Bingo y Bluey|Gemini IA

Contenedores ecológicos hechos con cajas de cartón

Busca una caja de cartón y refuerza las uniones internas de la caja con cinta adhesiva para después recortar la tapa superior por completo para dejar una apertura amplia por donde los niños puedan meter la mano fácilmente para tomar sus palomitas.

Palomeras individuales tipo push up

Recoleta botellas de plástico transparentes de refresco o agua de un litro, lávalas a profundidad con agua tibia y jabón para eliminar los olores y córtalas, después pasa los bordes por una plancha para evitar cortes. Decora con los rostros impresos de Bluey y Bingo, y rellena con palomitas.

Cómo hacer una palomera de Bluey y Bingo DIY|Gemini IA

Bolsas palomeras

Consigue bolsas de tamaño mediano y píntalas con pinturas acrílicas no tóxicas, puedes doblar las esquinas de las bolsas hacia adentro para darle forma.

Palomera premium de caja de madera

Pinta la caja con dos capas de pintura acrílica de alta cobertura para lograr un acabado uniforme y profesional. Coloca un papel encerado decorativo en el fondo antes de verter las palomitas con mantequilla para proteger la madera.