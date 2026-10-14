5 ideas de vasos y platos de fiesta para las amantes de KPop Demon Hunters

La película animada de KPop Demon Hunters ha desatado una auténtica fiebre gracias a su mezcla de ritmos musicales y batallas místicas contra el mal. Si eres un verdadero fan del trío Huntr/x conformado por Rumi, Mira y Zoey, seguro quieres llevar esta estética a tus vasos y platos, con una vajilla temática.

Ya sea que busques productos oficiales listos para usar o ideas creativas para personailizar tu propia vajilla, aquí te presentamos las 5 mejores opciones en vasos y platos para sorprender a cualquier fan del lore coreano.

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Las mejores ideas de vajilla inspiradas en HUNTR/X

Vasos de vidrio con siluetas en vinil permanente

Una propuesta sumamente elegante y moderna para el uso diario. Consiste en utilizar vasos de vidrio transparente con popote y colocarles en el centro las siluetas estilizadas de Rumi, Mira y Zoey en sus icónicas poses de combate. Usa vinilo adhesivo permanente en color negro mate o tonos metalizados para lograr un contraste limpio y sofisticado que no se desprenda al lavarse.

Vasos de vidrio con siluetas en vinil permanente|Pinterest

Platos minimalistas con el logotipo de HUNTR/X

Para quienes prefieren evitar los diseños saturados y buscan algo más estético, los platos lisos enfocados en la marca del grupo son la opción ideal.

Platos minimalistas con el logotipo de HUNTR/X|Pinterest

Vasos térmicos con efecto neón "Glow in the Dark"

Inspirados directamente en los momentos de transformación de la película, cuando las chicas activan sus escudos de almas. Estos vasos térmicos cambian de color con la temperatura de tus bebidas o brillan en la oscuridad.

Vasos térmicos con efecto neón “Glow in the Dark”|Pinterest

Platos decorados con stickers y motivos musicales

Si estás planeando un cumpleaños o una reunión de fans y quieres una opción divertida y económica, puedes customizar platos medianos lisos. Utiliza calcomanías resistentes al agua de los rostros en versión chibi de las protagonistas.

Kits de fiesta HUNTR/X vs. Saja Boys|Pinterest

Kits de fiesta HUNTR/X vs. Saja Boys

Si no deseas realizar manualidades y prefieres una solución instantánea, las vajillas desechables oficiales para eventos son tu mejor ruta. Estos paquetes suelen incluir un set de 8 platos de cartón encerado y 8 vasos a juego.

