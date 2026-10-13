Haz estos 3 diseños de uñas inspirados en la flor de cempasúchil

Ya sea que coloques tu ofrenda o no, vayas a eventos culturales o no, creas en la cosmovisión del Día de Muertos o no… puedes disfrutar de las tradiciones también en aspectos como la moda y la belleza. Por eso aquí se te comparten 3 diseños de uñas con flores de cempasúchil que puedes aplicar para participar de cierta forma en las celebraciones del próximo 1 y 2 de noviembre.

Exatlón México | Jerry rompe en llanto destrozado, la tensión aumenta, los pleitos y la competencia al límite | domingo 4 de octubre de 2026

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas con flores de cempasúchil?

No hay una sola forma de participar de estas fechas llenas de fiesta, solemnidad y tradición. Algunos ponen su ofrenda, otros van a los diversos eventos culturales y otros tantos participan de las distintas tradiciones culinarias. Por esto, se quiere incorporar a la belleza y la moda, diseñando estas 3 propuestas de uñas con la flor de cempasúchil como el eje rector.

Cempasúchil Minimalista Sobre Fondo Oscuro

Para empezar las propuestas de diseños de flor de cempasúchil, se tiene esta opción donde debes colocar una base en negro o morado oscuro en acabado liso. Este tiene la intención de hacer alusión a la mística de las tradiciones. Por eso, tú escogerás si en una, dos o más uñas… harás un mini ramo de flor, con hojas verdes matizadas. Incluso, se propone colocar pequeños puntos blancos en el resto de la uña… simulando las luciérnagas de los campos.

Cempasúchil Dorado y Brillo de Altar

Aquí se propone de base un nude con destellos dorados finos o un esmalte translúcido, lo cual simulará el parpadeo de las luces en el altar, las velas o el propio pan de muerto. Allí el diseño logrará su cometido con el dibujo de flores de cempasúchil en relieve o 3D, usando tonos naranja claro y naranja neón en la parte de arriba. Esto mientras en la parte de en medio se puede colocar una línea dorada en gel metálico.

Flores 3D con Textura Terciopelo (Efecto Altar)

Mientras que en esta tercera propuesta de uñas al estilo flor de cempasúchil, la base sería en un acabado mate o vino oscuro, el cual creará un contraste dramático y profundo. Aquí se recomienda crear tus flores con painting gel 3D o acrílico y con un punzón marcar los pétalos rizados. Y este diseño tendrá su toque especial con pequeños cristales y/o pixies de tonos rojos o amarillos dándole brillo al centro de las flores.