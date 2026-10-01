El mundo submarino de Disney sigue cautivando a chicos y grandes por igual. Si buscas una actividad entretenida, económica y excelente para desarrollar la motricidad fina de los niños, utilizar plantillas de Ariel la sirenita para imprimir y colorear es una de las mejores opciones.

Desde sus icónicas poses en el océano hasta sus aventuras en la superficie con el príncupe Eric, colorear a estos personajes estimula la imaginación y la concentración.

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5 plantillas de Ariel, la Sirenita, para imprimir y coloear

Ariel descansando en su concha marina

Esta hermosa plantilla muestra a Ariel en su entorno natural, posando felizmente sobre una gran almeja. Es ideal para practicar los difuminados en su icónica cola verde y su brillante cabello rojo.

5 plantillas de Ariel, la Sirenita, para imprimir y colorear|Pinterest

Ariel explorando sus tesoros humanos

Revive una de las escenas más icónicas de la película. En este dibujo, Aries se encuentra feliz descubriendo objetos del mundo humano dentro de un cofre del tesoro oculto en el fondo del océano.

5 plantillas de Ariel, la Sirenita, para imprimir y colorear|Pinterest

La Sirenita con su gran vestido de princesa humana

Para los fanáticos de la faceta humana de Ariel, esta plantilla muestra a la princesa luciendo su elegante y clásico vestido largo tras dejar el mar para vivir su romance en la superficie.

5 plantillas de Ariel, la Sirenita, para imprimir y colorear|Pinterest

Boda real entre Aries y el príncipe Eric

Una plantilla mágica detallada que captura el gran final feliz de la historia. Ariel con su vestido de novia del brazo del Príncipe Eric, acompañada en el cielo por Scuttle y bajo el agua por Flounder y Sebastián.

5 plantillas de Ariel, la Sirenita, para imprimir y colorear|Pinterest

Colección de looks de Ariel

Una excelente plantilla triple que muestra la transformación de Ariel a lo largo de su viaje: desde su forma de sirena bajo el mar, pasando por su icónico vestido rosa, hasta su atuendo casual en el reino de Eric.

Para que la experiencia de colorear sea perfecta y las hojas resistan cualquier tipo de pintura, elige el papel adecuado, realiza ajustes de impresión antes de mandar a imprimir y añade texturas y brillo al momento de decorar.

