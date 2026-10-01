Cómo votar en La Granja VIP: Tutorial fácil y rápido para salvar a tu Granjero favorito

Una semana más corre dentro de La Granja VIP y más en este miércoles de Asamblea donde los Granjeros y público tendrán un papel importante, por una parte los participantes darán a conocer cara a cara sus argumentos del por qué quien que uno de ellos abandone la granja, mientras que el televidente comenzará a emitir su voto para salvar a su favorito. Recuerda que esta semana los nominados son:

Bebeshita

Julio Camejo

Kenny Avilés

Fernando Lozada

Azalia "La Negra"

Natalia Alcocer

Kunno

Manelyk

Aunque la competencia ya tiene más de tres semanas hay quienes todavía no saben cómo participar en las votaciones, así que quédate aquí que te explicamos que existe una forma sencilla de votar y apoyar al Granjero de tu preferencia.

Si es la primera vez que participas no te preocupes ya que el proceso es rápido y puedes hacerlo desde tu celular o computadora.

¿Cómo VOTAR en La Granja VIP?

Una vez que se tenga la lista de los Granjeros nominados se abren inmediatamente las votaciones así que es necesario ingresar al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP el cual puedes encontrar AQUÍ DANDO CLICK.

Una vez que hayas ingresado al sitio solo deberás seguir los siguientes pasos:

1.- Revisar la lista de nominados y buscar el nombre de tu Granjero favorito

2.- Selecciona al participante al que quieres apoyar a lado de su nombre aparece una cruz ahí se presiona y se dan los votos que desees dar, recuerda que deben ser 10 y esos mismo se dan a una sola persona o puedes repartirlo entre varios, siempre y cuando de el total de 10.

3.- Confirma tu votación y espera el mensaje que indique que tus votos fueron registrados y concluiste el proceso. Sin embargo, existe la posibilidad de obtener más puntos para poder seguir apoyando.

¿Cómo conseguir más votos para salvar a tu Granjero favorito?

Además de los votos disponibles inicialmente los seguidores puedan obtener votos adicionales.

Una de las opciones consiste en registrarse en la plataforma, con lo que se pueden recibir votos extra. También existe la posibilidad de obtener más votos mediante la visualización de videos dentro de la plataforma o contestando encuestas

Por ello, si quieres apoyar a uno de los nominados, lo recomendable es ingresar con anticipación y revisar qué opciones están habilitadas en ese momento para incrementar los votos.