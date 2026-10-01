ÚLTIMA HORA: Ya puedes VOTAR para salvar a tu Granjero favorito y evitar que vaya a la Eliminación

Es oficial, el Conductor de La Granja VIP; Adal Ramones, ha anunciado que a partir de este momento quedan abiertas las votaciones para que el público salve a uno de los nominados de la cuarta semana del reality y con esto poder salvar a alguno de ellos. Realizar el proceso es completamente gratis y fácil; aquí te decimos cómo hacerlo.

Nominados de La Granja VIP hoy 30 de septiembre

Este día las cosas dieron un giro por completo, pues se sumaron 4 Granjeros a la Tabla de Nominación y quedaron de la siguiente manera:

Julio Camejo

Bebeshita

Kenny Avilés

Fernando Lozada

Azalia "La Negra"

Natalia Alcocer

Kunno

Manelyk

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¿Por qué ahora son tantos nominados en La Granja VIP?

En esta ocasión, a diferencia de las semanas pasadas hay más nominados ya que el lunes se realizó una dinámica en donde se armaron “parejas”, esto tuvo repercusiones; por ejemplo, si Granjero se unía a alguien que estaba nominado, automáticamente pasaba a estar en esa posición, como fue el caso de Julio Camejo con “La Bebeshita”.

¿En qué dinámicas de La Granja VIP puedes votar?

La participación del público es sumamente importante en La Granja VIP ya que este puede emitir su voto para la elección de Granjeros, Peones y Nominados. Las dinámicas en las que el público tiene la oportunidad de votar para cambiar el rumbo de los Granjeros es en la Eliminación; elección de Peones, elección de Granjeros o Peones que se enfrentarán en el Martes de Duelo y el la selección de quién gana el premio a “El Más Gallito”.

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¿Cómo funcionan los votos extra en La Granja VIP?

El público tiene la oportunidad de votar 10 veces por los Granjeros, sin embargo puede adquirir más votos siguiendo un proceso muy sencillo el cual consiste en completar primeramente sus 10 votos, una vez que los haya otorgado la plataforma dará la opción de obtener más votos. A partir de este paso solo deberás seguir las indicaciones que aparecen en pantalla, uno de ellos es el registro de un correo electrónico, una vez que completes esto se te otorgarán 10 votos más; es decir el público pasará de haber tenido 10 a 20 votos en total.

La Granja VIP: Proceso para que el público vote por su Granjero favorito

Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.