INÉDITO: Natalia Alcocer, Azalia Ojeda, Kunno y Manelyk son los NOMINADOS en La Granja VIP; ¿cómo puedes votar para salvar a tu Granjero favorito?

Natalia Alcocer, Azalia Ojeda, Kunno y Manelyk son las Granjeras que fueron nominados hoy, 30 de septiembre, por lo que harán todo lo posible por mantenerse en La Granja VIP; sin embargo, sus fans pueden igualmente ayudarlos de ser eliminados gracias a sus votaciones. Uniéndose a Fer Lozada, Kenny Avilés, Bebeshita y Julio Camejo.

Para que los puedas salvar de ser eliminado, te detallaremos cómo puedes escoger a tu Granjero favorito, empleando una técnica sencilla que podría ayudarlos a mantenerse por más tiempo en el reality al votar.

¿Cómo votar para salvar a tu Granjero favorito?

El domingo 4 de octubre es el día de la semana en la que se dan a conocer quién es el eliminado de la cuarta semana de La Granja VIP, despidiéndose de la posibilidad de ganar el gran premio que muchos desean. Para votar por tu Granjero favorito, deberás hacer lo siguiente en la página web:



Entra a la página de Azteca UNO. En la barra superior entra al apartado de "La Granja VIP". Te llevará a la plataforma oficial. Después da click en "Votar". Cuando se abran las votaciones, veras los rostros de todos, tendrás la oportunidad de dividir 10 puntos, ya sea que todo se lo des a tu Granjero favorito o a varios de ellos. Si deseas tener votos extras para otros Granjeros, entonces puedes ver un video corto para tener más puntos. Puedes hacerlo desde la app de TV Azteca en Vivo, para ello entra al apartado de votación para escoger a tus favoritos.

¿Dónde ver gratis La Granja VIP?

La Gala y el 24/7 de La Granja VIP, puedes verlo completamente gratis y en tiempo real desde la página web de Azteca UNO, igualmente es posible ver cada detalle desde la app de TV Azteca en Vivo, siendo una gran oportunidad para presenciar todos los chismes que se viven en el reality.

De lunes a viernes puedes verlo de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que el domingo su transmisión se extiende de las 8 pm hasta las 11 pm, viviéndose momentos de gran impacto para conocer al eliminado. No pierdas tiempo, empieza a votar por tu Granjero favorito.