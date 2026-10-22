El fenómeno de las Guerreras K-Pop ha conquistado por completo los cuadernos, las habitaciones y las redes sociales de miles de fanáticos. Su combinación única de música, moda coreana y acción heroíca las vuelve el blanco perfecto para las expresiones artísticas.

Si eres amante del dibujo japonés, estás de suerte: la estética de estas idols combina de forma espectacular con los ojos grandes y los trazos dinámicos de la animación oriental.

Ya sea que busques decorar tus apuntes, crear tus propios stickers personalizados, pintar tu closet o armar un juego didáctico en casa, aquí te presentamos 5 plantillas exclusivas de las Guerreras K-Pop en versión anime listas para usar.

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Las mejores plantillas de las Guerreras K-Pop que debes coleccionar

Zoey con su estilo Chibi Kawaii

Zoey es uno de los pilares del grupo y su carisma brilla en cualquier formato. Esta plantilla en versión chibi resalta su lado más tierno.

Mira en pose de acción Demon Hunter

Para los que prefieren el lado más épico y combativo del grupo, esta plantilla muestra a Mira desatando todo su poder con su característico atuendo de batalla estilizado al más puro estilo de un anime shonen.

El dúo dinámico: Zoey y Mira en el escenario

No hay nada más poderoso que la amistad y la sincronía de estas dos guerras. Esta plantilla de diseño horizontal captura a ambas idols a mitad de una coreografía, con micrófonos de diadema y luces de neón de fondo.

5 plantillas de las Guerreras Kpop en versión ánime

Plantilla grupal en blanco y negro

Si lo tuyo es el arte y pasar horas iluminando, esta plantilla reúne a todas las integrantes de la agrupación con trazos limpios, ojos expresivos y peinados texturizados listos para cobrar vida.

Estética cottagecore de otoño

Perfecta para la temporada de frío, esta plantilla muestra a las integrantes de la banda vistiendo cárdigans suaves, boinas de lana y elementos acogedores, adaptando las facciones del anime a una atmósfera relajada y moderna, incluso puede convertirse en portada de tu bullet journal

