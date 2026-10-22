Cómo usar sombra rosa para resaltar los ojos color marrón, lucir hermosa y joven si tienes más de 40 años, según expertos en maquillaje

Si tienes los ojos marrones tienes un gran beneficio a tu favor ya que este tono suele lucir mucho si utilizas el color de sombras correctas; como los rosas. El maquillador de artistas profesionales, Miguel Angel Tragacete, ha señalado que los colores rosas en ojos marrones o incluso negros hacen que estos tengan un contraste favorecedor debido a los tonos neutros. Ahora, bien, de acuerdo con el experto para lograr el cometido, y que los ojos realmente luzcan no se deben utilizar tonos de rosa muy intensos y fuertes “sino ir a marrones rosados, rosas corales o rosas pasteles”. A continuación te presentamos algunas formas de aplicar este color.

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Ojos marrones: ¿Cómo resaltarlos con sombra rosa para lucir joven, si tienes más de 40 años?

Si quieres lucir más joven al momento de maquillarte sin lugar a dudas debes aplicar una sombra rosada en los párpados ya que este tono es sinónimo de frescura y juventud, además de que ayuda a disimular el aspecto fatigado. Dea acuerdo con una reconocida marca internacional de belleza y maquillaje, el rosa evoca vitalidad y hace que la piel tenga apariencia joven y descansada.

Ojos marrones con sombra rosa brillante

Esta idea consiste en aplicar un tono cálido rosa brillante alrededor del párpado. Puedes aplicar con ayuda de tu dedo anular ya que este es el que menos fuerza tienes, por ende se hace mejor la difuminación; o bien, puedes aplicar con brocha. Para darle un toque distinto haz un delineado de gato con un color café.

sombra rosa en ojos marrones|Crédito: Charlotte Tilbury

Ojos marrones con sombra rosa brillante en párpado y zona inferior del ojo

A diferencia de la idea anterior, esta consiste en aplicar sombra rosa brillante en todo el párpado, pero aplicar un delineado con el mismo productor en la parte inferior. Es importante que apliques una capa de rimel para que la mirada resalte a partir de pestañas más largas y voluminosas.

sombras rosas en ojos café|Crédito: Charlotte Tilbury

Ojos marrones con sombra oro rosa

Este tono es ideal para las mujeres que aman los looks naturales, pero que destaquen ya que la intensidad es suave, pero al mismo tiempo genera una ilusión óptica de luz. Puedes aplicar detalles como un tono plata o blanco en el lagrimal.

