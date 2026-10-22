Cómo hacer que tu maquillaje de zombie aguante perfecto durante tu fiesta de Halloween

Las calles ya han comenzado a dar muestras de lo que se acerca, la celebración de Halloween. El sábado 31 de octubre será el momento en que niños y adultos salgan a las calles a lucir sus disfraces y las casas mostrarán decoraciones de terror.

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Muchas personas ya están trabajando en el diseño de sus disfraces y en la creación de elementos decorativos inspirados en seres escalofriantes. Halloween despierta nuestro lado creativo y es por eso que una herramienta como el maquillaje toma cierto protagonismo.

Maquillaje para Halloween

Quienes están pensando en salir a las calles disfrazados de zombie, de seguro pretenden que su imagen impacte desde el primer minuto. Al respecto, el maquillaje cumple un rol fundamental y lograr que se mantenga intacto hasta el final de la noche requiere de algún secreto.

Es por eso que los especialistas del rubro precisan que buscar ese objetivo no está solo en los productos que se utilizan, sino en la técnica con la que se los aplica. Por lo tanto, un buen maquillaje de terror debe resistir el calor, el sudor, el roce y las horas de baile sin perder ese aspecto grotesco y realista que lo hace destacar en Halloween.

Maquillaje de zombie duradero

Preparar adecuadamente la piel y utilizar las fijaciones correctas marcará la diferencia entre un disfraz de zombie memorable y una pintura corrida a mitad de la fiesta. A continuación, te compartimos la guía paso a paso con los mejores trucos y técnicas profesionales para garantizar que tu maquillaje de zombie se mantenga impecable toda la noche:

Preparación de la piel (La base fundamental)

Piel limpia e hidratada: Lava tu rostro con un limpiador suave para eliminar el exceso de grasa. Aplica una crema hidratante ligera de rápida absorción (evita fórmulas muy oleosas para que los productos sintéticos o la pintura corporal se adhieran correctamente).

Primer o prebase matificante: Aplica un primer matificante sobre todo el rostro y cuello. Esto sellará los poros, controlará el brillo y creará una capa protectora que fijará el pigmento durante horas.

Fijación de texturas y prósis (Piel falsa, látex y heridas)

Secado entre capas: Si utilizas látex líquido, papel tisú o carne artificial para crear heridas y quemaduras, asegúrate de dejar secar completamente cada capa antes de aplicar la siguiente o de añadir color.

Sellado de la prótesis: Aplica una capa fina de polvos traslúcidos directamente sobre el látex o la prótesis antes de pintar. Esto elimina la viscosidad y evita que la pintura se agriete.

Técnicas de coloración y pintura

Productos al alcohol o al agua (Aquacolor/Supracolor): Para las bases pálidas, verdosas o grises, prioriza pinturas de caracterización activadas por alcohol o bases al agua de alta pigmentación. Tienen mayor resistencia al roce y al sudor que las cremas grasas convencionales.

Técnica del punteado: Utiliza esponjas de poros abiertos (esponja de textura o de barba) dando pequeños toques en lugar de arrastrar. Esto fija mejor el pigmento y genera un acabado descompuesto y realista.

Sellado extremo (El secreto del éxito)

Polvo traslúcido o talco: Una vez aplicado el color base y los sombreados (ojeras, pómulos marcados), sella absolutamente todo el rostro utilizando una borla con abundante polvo traslúcido. Deja actuar un minuto (baking) y retira el exceso con una brocha suave.

Spray fijador de alto rendimiento: Finaliza con un fijador de maquillaje de fijación fuerte o un fixing spray profesional para caracterización (como los formulados a base de acrilato o alcohol). Aplica a 20 cm del rostro en forma de "X" y "T".

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