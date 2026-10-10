5 plumas de Rumi, Zoey y Mira perfectas para las fans de Las Guerreras KPop

El arrollador éxito de la película animada de Netflix, las Guerreras K-Pop, ha consolidado al grupo de idols Huntrix como los personajes favoritos de miles de seguidores. Hoy te decimos cómo hacer que tus plumas o bolígrafos lleven la estética del escuadrón cazador.

Cuando no están llenando estaios mundiales, Rumi, Zoey y Mira combaten las fuerzas del mal con estilo, música y habilidades asombrosas. Esta fabulosa energía urbana y llena de color ha saltado de las pantallas directo a los escritorios.

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5 ideas de plumas de Rumi, Zoey y Mira que son perfectas para fans de las Guerreras K-Pop

Pluma transparente con inserto de papel fotográfico

Mide el tubo transparente, recorta una tira de papel delgado con un patrón de las tres guerreras o el logo de Huntrix, enróllala con cuidado y métela dentro del tubo antes de regresar la tinta.

Pluma transparente con inserto de papel fotográfico|Gemini

Bolígrafo envuelto en listón satinado estilo idol

Toma una pluma común y cubre todo su cuerpo pegando un listón satinado delgado de los colores representativos de tu personaje favorito. Enrolla el listón firmemente fijándolo con un poco de pegamento blanco o silicón líquido.

Bolígrafo envuelto en listón satinado estilo idol|Gemini

Pluma decorada con stickers y resina o esmalte transparente

Si tienes una pluma blanca o de un color liso, puedes personalizarla pegando mini stickers de Baby Mira, Rumi o Zoey a lo largo del cuerpo. Para evitar que las calcomanías se despeguen o se ensucien con el uso diario, aplica una capa ligera de esmalte de uñas transparente o resina epoxi sobre toda la superficie.

Pluma decorada con stickers y resina o esmalte transparente|Gemini

Bolígrafo con topper de cartón plastificado en 3D

Pega tu imagen favorita de las Guerreras K-Pop en un trozo de cartón resistente y luego pégalo en la parte superior de la tapa o de la pluma usando silicón caliente.

Pluma de cuentas acrílicas intercambiables|Gemini

Pluma de cuentas acrílicas intercambiables

Existen bases de plumas metálicas o plásticas que cuentan con una varilla superior diseñada especialmente para introducir cuentas. Puedes armar tu combinación ideal utilizando cuentas con letras para formar los nombres de Rumi, Zoey o Mira, y combinarlas con cuentas de estrellas, corazones y dijes de plásticos que combinen con la estética urbana de la película.

