La Granja VIP: Hora LÍMITE para VOTAR hoy 9 de octubre y salvar a tu Granjero favorito de la Eliminación del domingo

La cuenta regresiva para salvar a tu Granjero favorito ya comenzó y es que después de un jueves de Salvación, varias fichas cambiaron el juego y las estrategias por lo que hoy viernes 9 de octubre el público tiene una oportunidad para votar por su Granjero favorito y evitar que abandone La Granja VIP Segunda Temporada.

Tras una noche de Salvación donde Natalia Alcocer quedó bloqueada por sus compañeros para que no jugara por la salvación, así como el pase directo de Pascal, Pimpinela y Julio Camejo a la tabla de nominación hasta el domingo y la repentina nominación de Kevyn “Bicolor” se concretó la lista de los Granjeros que están en riesgo de concluir su participación y convertirse en el quinto eliminado de esta temporada.

¿Cuál es la hora límite para votar HOY 9 de octubre en La Granja VIP?

Si tu Granjero favorito se encuentra dentro de la lista recuerda que las votaciones para apoyarlo ya se abrieron y puedes repartir tus votos las veces que sean necesarios dentro del horario permitido. Sin embargo, cabe destacar que estás terminan cuando nuestro conductor Adal Ramones anuncia durante el programa que se concluye el tiempo. Por ello, si quieres apoyar a alguno de los nominados te recomendamos seguir las noches de gala y emitir votos antes de que se indique el cierre.

¿Cómo votar para salvar a tu granjero favorito?

Una vez que se dio a conocer la lista de los Granjeros nominados y vez que aparece el nombre de tu Granjero favorito y quieres salvarlo de la eliminación del domingo ya puedes visitar la página oficial para darle tus votos. Si eres nuevo y no sabes cómo hacerlo dejános decirte que v votar es sencillo ya que se hace desde el sitio web de La Granja VIP o desde la aplicación TV Azteca En Vivo ingresando a la sección de votaciones de La Granja VIP o puedes ingresar de manera rápida y sencilla AQUÍ DANDO CLICK.

Una vez que hayas ingresado a la página presta atención a las indicaciones y procesos para hacer válido tus puntos, los cuales son 10 en total, y pueden beneficiar a tu Granjero favorito.

1.- Revisar la lista de nominados y buscar el nombre de tu Granjero favorito

2.- Selecciona al participante al que quieres apoyar a lado de su nombre aparece una cruz ahí se presiona y se dan los votos que desees dar, recuerda que deben ser 10, esos mismo se pueden dar a una sola persona o repartirlos entre varios, siempre y cuando en total sean los 10 votos que se otorgan.

3.- Confirma tu votación y espera el mensaje que indique que tus votos fueron registrados. Sin embargo, existe la posibilidad de obtener más puntos para poder seguir apoyando.

4.- Una de las opciones consiste en registrarse en la plataforma, con lo que se pueden recibir votos extra. También existe la posibilidad de obtener más votos mediante la visualización de videos dentro de la plataforma las veces que tú lo desees.