5 stickers de Rumi demonio para imprimir gratis y decorar tus cuadernos
Descarga gratis stickers de Rumi demonio inspirados en KPop Demon Hunters, ideales para imprimir en casa y decorar tus cuadernos y útiles escolares.
Rumi, una de las protagonistas de KPop Demon Hunters, se convirtió en una de las favoritas de los fans por su estilo y su personalidad. Si te gusta el universo de la película, puedes llevar su imagen a tus útiles escolares con stickers que puedes imprimir gratis en casa.
Estos diseños son ideales para decorar cuadernos, carpetas, agendas y otros objetos personales con un toque inspirado en la película. A continuación, encontrarás cinco opciones de stickers de Rumi demonio para imprimir y utilizar como más te guste.
Ivonne Montero le marca un ALTO a Mónica Escobedo y la deja fuera de su alianza en La Granja VIP (VIDEO)
¿Quién es Rumi?
Rumi es la protagonista de KPop Demon Hunters, la película animada de Netflix que combina música, acción y fantasía. Es la líder de HUNTR/X, un grupo de K-pop que, además de conquistar escenarios, combate amenazas sobrenaturales para proteger a la humanidad. Rumi guarda un secreto relacionado con su naturaleza demoníaca, que influye en su identidad y en sus relaciones con las demás integrantes. Su historia aborda temas como la aceptación personal, la amistad y el valor de reconocer quién eres.
¿Dónde descargar stickers de Rumi para imprimir gratis?
Entre las opciones que puedes buscar para imprimir y recortar en casa se encuentran estos cinco diseños que harán que tus útiles escolares luzcan originales y con tu estilo personal:
- Baby Rumi con un micrófono: una ilustración de la pequeña protagonista sosteniendo un micrófono con detalles inspirados en sus poderes.
- Rumi con un dumpling: un diseño tierno en el que aparece abrazando un mandú, una preparación tradicional de la gastronomía asiática.
- Mini guerrera: una versión de Rumi en pose de acción, con una espada y detalles inspirados en su naturaleza demoníaca.
- Rumi demonio junto a Derpy Tiger: una ilustración que reúne a la protagonista con su compañero tigre.
- Etiquetas escolares de Rumi: plantillas decorativas que permiten escribir tu nombre y las materias para identificar tus cuadernos.