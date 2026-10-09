5 stickers de Rumi demonio para imprimir gratis y decorar tus cuadernos

Rumi, una de las protagonistas de KPop Demon Hunters, se convirtió en una de las favoritas de los fans por su estilo y su personalidad. Si te gusta el universo de la película, puedes llevar su imagen a tus útiles escolares con stickers que puedes imprimir gratis en casa.

Estos diseños son ideales para decorar cuadernos, carpetas, agendas y otros objetos personales con un toque inspirado en la película. A continuación, encontrarás cinco opciones de stickers de Rumi demonio para imprimir y utilizar como más te guste.

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¿Quién es Rumi?

Rumi es la protagonista de KPop Demon Hunters, la película animada de Netflix que combina música, acción y fantasía. Es la líder de HUNTR/X, un grupo de K-pop que, además de conquistar escenarios, combate amenazas sobrenaturales para proteger a la humanidad. Rumi guarda un secreto relacionado con su naturaleza demoníaca, que influye en su identidad y en sus relaciones con las demás integrantes. Su historia aborda temas como la aceptación personal, la amistad y el valor de reconocer quién eres.

¿Dónde descargar stickers de Rumi para imprimir gratis?

Entre las opciones que puedes buscar para imprimir y recortar en casa se encuentran estos cinco diseños que harán que tus útiles escolares luzcan originales y con tu estilo personal:

