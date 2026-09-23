Mono Osuna asegura que Kevyn va a sembrar ODIO entre los Granjeros de La Granja VIP con su nueva actitud

La tensión escaló a niveles muy altos en La Granja VIP tras la designación de Kevyn El Bicolor como Peón por decisión del Mono Osuna. Cumpliendo su promesa de convertirse en la peor pesadilla del liderazgo, Kevyn decidió romper el reglamento de manera deliberada al prepararse una torta (recordemos que los Peones no pueden comer de la alacena de los Granjeros), acto que puso en peligro directo el presupuesto semanal del grupo y desató un duro enfrentamiento ético.

El conflicto se convirtió en el tema central durante la gala de esta noche, donde Adal Ramones confrontó a los involucrados. El Mono Osuna desaprobó totalmente la actitud de su compañero, asegurando que su venganza no le quita el sueño a él, pero terminará por sembrar odio y rencor entre los propios habitantes debido a las consecuencias que sufrirán todos por culpa de la sanción económica.

"Hay errores accidentales e intencionales; él lo hizo con toda la intención, mientras que los fallos de otros Peones han sido por descuido", aseveró con firmeza el Capataz de esta semana. Por su parte, Kevyn se defendió ante Adal argumentando que, sin importar lo que haga, siempre termina siendo el blanco de los ataques: "Estoy rodeado de gente que un día te da la mano y al otro te da una cachetada", lamentó el comediante, confesando extrañar las risas y la unión del grupo.

¿Qué opinan los Granjeros de la rebeldía de Kevyn en La Granja VIP?

La controversia dentro de La Granja VIP provocó que el resto de los competidores fijara postura de inmediato cuando Adal Ramones los cuestionó al respecto. Niurka Marcos se posicionó abiertamente del lado de Bicolor, justificando que actuó movido por la impotencia. En contraste, Azalia Ojeda respaldó al Capataz recordando que todos laboran por un bien común. Mónica Escobedo adoptó un punto medio, admitiendo que la rebeldía le dio risa y le pareció divertida.

Por su parte, Julio Camejo expresó sentir un cariño especial por Kevyn El Bicolor, pero rechazó la venganza y dio su voto al Mono. Natalia Alcocer, Carlos Trejo y Pablo Montero exigieron respetar el reglamento sin excepciones. Ivonne Montero apoyó al Peón castigado, mientras que La Bebeshita defendió la postura del Capataz señalando que Kevyn no ha pasado hambre real como para llegar a ese extremo.

Por su parte, Manelyk, con su estilo característico, asegura que de estar en la posición de Kevyn, ella habría cometido un acto de rebeldía mucho peor.