La cocina es el corazón del hogar, pero también es el espacio más propenso a acumular caos. A veces, por más que limpies las encimeras y laves los platos, sigue quedando una sensación visual de desorden y pesadez. Conoce cuáles son los objetos que podrían estar arruinando el orden cuando el problema no es la falta de limpieza.

Mantener el orden en la cocina no requiere de alacenas lujosas ni de costosos sistemas de organización. El primer paso consiste en identificar y retirar esos intrusos que restan funcionalidad.

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Los 7 objetos saboteadores del orden en tu cocina

Recipientes de plástico viejos o sin tapa

Aplica la regla del descarte. Conserva únicamente los que estén en perfecto estado y tengan su juego completo. Para optimizar espacio, guarda los contenedores apilados unos dentro de otros y almacena las tapas en vertical dentro de una pequeña canasta.

Electrodomésticos que usas una vez al año

Guarda en los cajones principales solo lo que uses a diario. Lo demás, muévelo a los estantes más altos, al fondo de la despensa o al espacio arriba de los gabinetes.

Vajilla y tazas desportilladas

Despídete de las piezas rotas. Si tienes tazas que te encantan pero ya no son aptas para líquidos, dales una segunda vida fuera de la cocina usándolas como macetas para suculentas o como organizadores en tu escritorio.

7 objetos que están arruinando el orden de tu cocina

Colecciones exageradas de bolsas de plástico

Quédate con un número máximo para emergencias y guárdalas dobladas en forma de pequeños triángulos para que no ocupen espacio.

Utensilios duplicados en el cajón

Conserva el utensilio que esté en mejor estado o el que te resulte más cómodo. Dona o recicla los duplicados y notarás cómo tus cajones vuelven a abrirse y cerrarse con total suavidad.

Especias y productos de alacena caducados

Haz una revisión mensual de tu despensa. Vacía los estantes, desecha lo caducado y limpia las superficies con una mezcla casera de vinagre y cítricos para eliminar el olor a grasa vieja.

7 objetos que están arruinando el orden de tu cocina|IA

Envases de alimentos vacíos de cartón o metal

Transfiere los cereales o granos a frascos de vidrio transparentes; esto unifica la estética de tu alacena y te permite ver cuándo necesitas reabastecerte.

