Llega noviembre de 2026, la temporada de otoño, y las reglas de la moda han cambiado por completo para los diseños de uñas las pasarelas internacionales y los estudios apuntan al optimismo en los colores vibrantes y texturas innovadoras.

Este mes es la transición perfecta para experimentar con la creatividad y lucir unos diseños coloridos perfectos para palpitar el verano y ganarle por completo a la melancolía del invierno.

Si estás buscando inspiración para tu próxima manicura, te presentamos los 5 diseños coloridos que dominarán las tendencias en noviembre de 2026.

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Los 5 diseños coloridos que serán tendencia en noviembre 2026

El regreso del color blocking en tonos joya

Consiste en dividir la uña en figuras geométricas irregulares utilizando esmaltes de alta pigmentación como el verde esmeralda, azul cobalto, fucsia quemado y mostaza. Cada sección se delimita con líneas finas y limpias para un acabado ultra pulcro.

Manicura francesa horizontal de tres tonos

En lugar del tradicional trazo blanco y curvo, este estilo implementa diseños de uñas francesas horizontales en la punta. El truco está en trazar tres micro-líneas rectas paralelas utilizando tres colores pasteles vibrantes o tonos complementarios.

Uñas 2026: Los 5 diseños coloridos que serán tendencia en noviembre

Efecto Aura Nails tridimensionales con gel 3D

Se aplica una base en un tono suave y se crea el característico degradado circular en el centro con un tono eléctrico. El toque final consiste en añadir gotas flotantes o líneas orgánicas transparentes con gel de construcción.

Estampado óptico retropsicodélico

Ondas fluidas, espirales y curva abstractas que combinan tonos vibrantes como el azul cielo, verde pistache y naranja mandarina sobre una base transparente.

Destellos metálicos cromados

Se aplican polvos de efecto espejo cromado sobre bases de colores intensos como el morado orquídea, verde lima o azul eléctrico. El resultado es un reflejo metálico multicolor que cambia de tonalidad según cómo le pegue el sol.

Uñas 2026: Los 5 diseños coloridos que serán tendencia en noviembre

Para poder llevar unas uñas coloridas durante varias semanas necesitas aplicar algunos cuidados extras, como no saltarte la base protectora, sellar con un Top Coat de alta tecnología e hidratar constantemente el color.

